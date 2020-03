– Już zrobiłam zakupy sąsiadce, która jest słabsza niż młode osoby i nie chce się narażać na zakażenie koronawirusem – mówi Małgorzata Genderka z Pyskowic, która przyłączyła się do akcji.

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o koronawirusie, zapisz się na nasz newsletter.

Dodaje, że zagrożenie chorobą to najlepszy moment, by okazać solidarność innym i wesprzeć słabszych. – Jak nie teraz, to kiedy? To jest ten moment, żeby wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, jeśli potrzebuje pomocy. Musimy się trzymać razem – mówi Małgorzata Genderka.