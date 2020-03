Minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził w poniedziałek w południe trzy nowe przypadki koronawirusa w szpitalu w Raciborzu. – Wszystkie te osoby były objęte monitoringiem służb sanitarnych. To nie są osoby, o których nie wiedzieliśmy – powiedział minister. Minister potwierdził, że wszystkie miały kontakt z pierwszym zarażonym pacjentem, który przyjechał na Śląsk autokarem z północnych Włoch.

Dodał, że w Polsce jest obecnie potwierdzonych 16 przypadków zarażenia koronawirusem. 170 osób przebywa w szpitalach, a 4 tys. zostało objętych kwarantanną domową.

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o koronawirusie, zapisz się na nasz newsletter.

– Te liczby rosną. We wszystkich krajach w pierwszych dniach ten wzrost był bardzo gwałtowny. Przygotowujemy szpitale na przyjęcie większej liczby osób zarażonych koronawirusem. Działamy w zakresie zwiększenia liczby łóżek, a także w zakresie gotowości wojewodów do przekształcenia niektórych szpitali w zakaźne. Chcemy też zwiększyć gotowość oddziałów intensywnej terapii do leczenia pacjentów z koronawirusem. To kluczowe w zakresie pomocy chorym. Te „łóżka intensywne” są przede wszystkim potrzebne osobom starszym – mówił minister.

Omawiane są scenariusze zamykania szkół

Minister zdrowia przypomina, że należy się trzymać z daleka od dużych zgromadzeń. – Rodzi się pytanie o szkoły i w zależności od sytuacji mogą być stosowane różne rozwiązania. Scenariusze zamykania szkół w miejscach, gdzie jest potencjalnie duże ryzyko wystąpienia wirusa, są ciągle omawiane – mówił Szumowski.

REKLAMA

Mówił też o specjalnych karetkach transportowych do przewożenia pacjentów i karetkach do pobierania próbek do badań dla osób w kwarantannie domowej. – Rozważamy monitorowanie osób w kwarantannie domowej. We Włoszech ludzie podczas kwarantanny wychodzili z domów i wiemy, jak to się skończyło. Nie możemy wyjść na spacer czy do sklepu, apeluję o zdrowy rozsądek – apelował minister Szumowski.

W Raciborzu pacjenci leżą w izolatkach

Oddział zakaźny szpitala w Raciborzu dysponuje 25 łóżkami dla osób zarażonych. Każdy z piątki pacjentów (czterech mężczyzn i jedna kobieta) przebywa na razie w izolatce. Przeznaczono na nie 11 sal szpitalnych.

W związku z sytuacją epidemiologiczną główny inspektor sanitarny rekomenduje odwołanie imprez masowych organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem powyżej 1000 osób.