O odwołaniu lekcji w trzech rybnickich szkołach poinformowali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Rybniku.

- W związku z podejrzeniem zagrożenia koronawirusem od poniedziałku zawieszone zostały zajęcia w trzech rybnickich szkołach: SP nr 9 przy ul. Cmentarnej, Zespole Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 przy ul. Krętej i Staffa - poinformowała Agnieszka Skupień, rzecznik prasowa UM Rybnik.

Urzędnicy proszą o przestrzeganie podstawowych zasad związanych z zapobieganiem zakażeniu koronawirusem.

- Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w państwie, w którym występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Nie zgłaszaj się do przychodni POZ - przypominają.

Z powodu koronawirusa sztab kryzysowy w Urzędzie Miejskim w Rybniku

O decyzji zawieszenia lekcji uczniowie i rodzice dowiedzieli się dopiero w poniedziałek, kiedy odprowadzali swoje dzieci pod szkoły. Wtedy okazywało się, że placówki są zamknięte. Pod szkołami stały radiowozy. Decyzję o zamknięciu szkół spowodowało podejrzenie, że niektórzy uczniowie mogli mieć kontakt z osobą zarażoną lub podejrzewaną o zarażenie koronawirusem.

O godz. 8 w rybnickim urzędzie miasta zebrał się sztab kryzysowy. Jak informuje Agnieszka Skupień, w dwóch zamkniętych szkołach zostanie przeprowadzona dezynfekcja. - Na razie nie wiadomo kiedy lekcje zostaną wznowione. Szkoły będą informowały rodziców przez dzienniki elektroniczne - dodaje.

Całodobowa Infolinia Sanepidu w Rybniku na temat koronawirusa działa pod numerem tel. 508 450 028. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku znajduje się przy ul. kpt. L. Janiego 1.

