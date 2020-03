Pacjent, u którego potwierdzono koronawirusa, ma 66-lat i przebywa na oddziale zakaźno-obserwacyjnym Szpitala Rejonowego w Raciborzu. - Stan jego zdrowia jest dobry, pacjent przebywa w izolatce - podkreślają przedstawiciele służb medycznych. Jego rodzina została objęta kwarantanną.

To pierwszy przypadek koronawirusa na Górnym Śląsku.

Ryszard Rudnik, dyrektor szpitala w Raciborzu, w którym przebywa pacjent: - Wiemy, że wrócił niedawno z Włoch. W piątek został przewieziony do naszego szpitala. W sobotę wieczorem otrzymaliśmy wynik badań na obecność koronawirusa, był dodatni. Stan mężczyzny jest ogólnie dobry, przebywa w izolatce. Nie ma powodów do paniki, byliśmy przygotowani na taką sytuację. Prędzej czy później taki pacjent by do nas trafił.

W niedzielę po południu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że zakażony mężczyzna podróżował autokarem z północnych Włoch. Razem z nim jechało 33 podróżnych i trzy osoby z obsługi autokaru. Wszystkie zostały zlokalizowane i objęte kwarantanną domową – zapewniał wojewoda.

Pasażerowie autokaru czują się dobrze

Urszula Mendera-Bożek, wojewódzka inspektor sanitarna poinformowała, że mężczyzna w piątek poczuł się źle. Zadzwonił do stacji sanepidu. Dyżurny przeprowadził z nim wywiad lekarski, po czy zadzwonił na pogotowie. Chorego do szpitala w Raciborzu zawiozła karetka. Gdy okazało, że mężczyzna został zakażony koronawirusem, inspektorzy sanitarni z Gliwic, Chorzowa, Rybnika, Tychów, Bytomia i Jaworzna - bo z tych właśnie miast pochodzili podróżni - zaczęli ustalać listę osób podróżujących z zarażonym mężczyzną i kontaktowali się z nimi.

- Wszyscy pasażerowie autokaru wiedzą, jak się zachować. Na razie czują się dobrze, nie ma objawów chorobowych - mówi Mendera-Bożek. - Oprócz osób z naszego województwa objętych kwarantanną, a jest ich 23 łącznie, w autokarze podróżowały też osoby z innych województw: mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Wszystkie zostały objęte kwarantanną domową. Przebadaliśmy 40 próbek i tylko jedna – pacjenta ze szpitala w Raciborzu – okazała się dodatnia.

Zarażony pacjent mieszka w Rybniku

Włodzimierz Mazur, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych mówi, że system zadziałał sprawnie. - Na terenie województwa mamy odpowiednią liczbę miejsc do hospitalizacji. Szpitalowi w Raciborzu udzieliliśmy wsparcia logistycznego i w postaci personelu medycznego - mówi.

Zarażony pacjent jest mieszkańcem Rybnika. - Jego stan jest dobry, stabilny. Autokar przyjechał do Polski w nocy z 29 lutego na 1 marca, ale niepokojące objawy u pacjenta wystąpiły dopiero w tym tygodniu – dodała Mendera–Bożek. Zdaniem Włodzimierza Mazura to przypadek bardzo podobny do pacjenta zero ze Słubic. W jego przypadku objawy też rozwinęły się po czasie, dlatego tak ważna jest samoobserwacja.

- Koronawirus jest już na Górnym Śląsku, w moim rodzinnym Raciborzu - komentuje Marek Plura, senator ze Śląska. - Liczę na to, że wojewoda śląski odwoła wszystkie masowe imprezy w mieście i w powiecie. Na szczęście, żeby nie zachorować, wystarczy przestrzegać podstawowych zasad: często myć ręce i twarz, dezynfekować dłonie, nie podawać ich sobie, nie maczać palców w wodzie święconej w kościele, komunię świętą przyjmować na dłoń, a nie do ust, unikać skupisk ludzkich i osób kaszlących lub kichających.

Koronawirus potwierdzony u ośmiu osób

Na razie wojewoda nie zdecydował o odwoływaniu imprez masowych w regionie. Służby wojewody przekazują, że leży w kompetencjach organizatorów. Wojewoda Wieczorek przypomina, że zgodnie z zaleceniami lekarzy, lepiej ograniczyć przebywanie w skupiskach ludzkich.

Do niedzieli w całej Polsce przeprowadzono testy laboratoryjne u 1154 pacjentów podejrzewanych o zakażanie koronawirusem. Jak na razie chorobę potwierdzono u ośmiu osób.

Służby epidemiologiczne przypominają, że higiena zmniejsza prawdopodobieństwo zakażenia się wirusem. Przenosi się on przez kontakt z zakażoną osobą lub przez dotknięcie zakażonych powierzchni. Główny Inspektor Sanitarny apeluje też do osób, które w ciągu ostatnich 14 dni były we Włoszech, Chinach, Iranie i zaobserwowały u siebie objawy: gorączkę, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, o kontakt z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną.