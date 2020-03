O koronawirusie bez sensacji i paniki - zapisz się na nasz codzienny newsletter, zawierający najważniejsze informacje oraz porady dotyczące profilaktyki i higieny

Uczniowie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach mieli w marcu jechać do Budapesztu. Biuro podróży przyjęło już zaliczkę od rodziców uczniów. Jednak gdy w mediach zaczęły pojawiać się kolejne informacje o rozprzestrzenianiu się koronawirusa po Europie, rodzice i wychowawcy zdecydowali, że w takich okolicznościach wycieczka nie może się odbyć.

O wstrzymanie się z organizowaniem wycieczek do krajów, w których stwierdzono przypadki koronawirusa, zaapelował też do dyrektorów szkół Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej. Aneta Łosiewicz, dyrektorka ŚTZN próbowała negocjować zmianę terminu wyjazdu, ale przedstawiciele biura podróży nie chcieli się na to zgodzić. Przekonywali, iż na Węgrzech jest bezpiecznie, pomimo że w tym kraju potwierdzono już dwa przypadki zarażenia koronawirusem. W tej sytuacji szkoła zerwała umowę z biurem, a wpłacone zaliczki przepadły.

Biura podróży nie boją się koronawirusa

Problemy ma również VII LO w Katowicach, którego uczniowie mieli 15 marca lecieć do Londynu. Szkoła postanowiła jednak przenieść wycieczkę na przełom września i października.

– Niełatwo było nam przekonać biuro podróży, by uznało, że to nie nasza wina, tylko siła wyższa. Zapewne, jeśli rząd zakazałby lotów w zagrożonych kierunkach lub gdyby Ministerstwo Edukacji Narodowej nakazało szkołom odwołać wycieczki, bylibyśmy w łatwiejszej sytuacji – mówi Adam Goździcki, dyrektor VII LO.

Dariusz Pionkowski, minister edukacji narodowej, nie zdecydował się jednak na jednoznaczny zakaz, a jedynie wydał zalecenie. Ostateczna decyzja i odpowiedzialność związana z organizacją lub odwołaniem wycieczki spoczywa na dyrektorze szkoły. Wiele biur podróży i linii lotniczych wykorzystuje ten fakt, by udowodnić, że wina za odwołanie wyjazdu leży po stronie klientów.

REKLAMA

Dyrektor Goździcki nie wie jeszcze, czy w związku z przeniesieniem wycieczki na jesień, rodzice będą musieli ponieść dodatkowe koszty. Obecnie każdy zapłacił już za wyjazd dziecka ponad 3 tys. zł.

- Za przebukowanie biletu linie lotnicze chcą, zgodnie z regulaminem, 250 zł w każdą stronę, czyli w sumie 500 zł. Jeżeli okaże się, że we wrześniu ceny biletów będą wyższe niż w marcu, rodzice będą musieli pokryć również tę różnicę. Jeżeli będą tańsze, regulamin nie zakłada jednak, że dostaną z powrotem wpłaconą nadwyżkę – mówi dyrektor Goździcki. Dlatego zamierza negocjować z liniami lotniczymi.

Dyrektor może skorzystać z pomocy prawnej

Problem nie jest jednostkowy. Na odwołanie lub przeniesienie marcowych wycieczek decyduje się przeważająca większość szkół. Według danych zbieranych przez Kuratorium Oświaty, odwoływane są wyjazdy m.in. do Włochy, Węgier, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Bułgarii, Czech i Wielkiej Brytanii. Szkoły rezygnują nie tylko z wycieczek do państw, gdzie odnotowano przypadki koronawirusa, ale także profilaktycznie z wyjazdów do innych krajów.

REKLAMA

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, radzi, by w przypadku trudności w porozumieniu się z biurami podróży dyrektorzy szkół korzystali z darmowej pomocy prawnej świadczonej przez miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta.

- W przypadku każdego wniosku o odstąpienie od umowy biuro podróży musi sprawdzić, czy zaszły przesłanki do takiego odstąpienia. Innymi słowy czy w miejscu, do którego konsument planował lecieć, istnieje realne zagrożenie jego zdrowia. Jeżeli tak, biuro ma obowiązek uznać roszczenie podróżnego. Kwestia zwrotu biletów lotniczych nie jest tak szczegółowo uregulowana jak odstąpienia od wycieczki z biurem podróży. Nie ulega jednak wątpliwości, że linie lotnicze także powinny zachować się odpowiedzialnie i monitorować bieżącą sytuację, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia pasażerów – mówi prezes Chróstny.