Do tej pory drzwi autobusów i tramwajów pasażerowie mogli otwierać sami za pomocą przycisków umieszczonych obok nich. W obliczu zagrożenia koronawirusem Zarząd Transportu Metropolitalnego podjął decyzję, że drzwi pojazdów będą otwierali jedynie kierowcy i motorniczowie.

- Taka decyzja zapadła w czwartek po południu. Oficjalne pismo w tej sprawie wyślemy do przewoźników w piątek, choć niektórzy z nich i tak już się stosują do tych zaleceń. Pozwoli to ograniczyć liczbę kontaktów naszych pasażerów z elementami pojazdów - mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik ZTM.