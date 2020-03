O koronawirusie bez sensacji i paniki – zapisz się na nasz codzienny newsletter zawierający najważniejsze informacje oraz porady dotyczące profilaktyki i higieny.

Postawili namioty przed szpitalami. Mają służyć do przyjmowania pacjentów, którzy mogą być nosicielami koronawirusa mat. prasowy

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że namioty będą pełnić funkcję polowych izb przyjęć. Będą służyć do przyjmowania pacjentów, którzy są zainfekowani. Chodzi o to, by rozdzielić dwa strumienie osób – tych, którzy potencjalnie mają infekcję, od tych, którzy infekcji nie mają. Namioty na razie rozstawiono w ramach ćwiczeń. Dotąd bowiem jest w Polsce tylko jeden potwierdzony przypadek koronawirusa – u pacjenta w województwie lubuskim, który koniec karnawału spędził w Niemczech.