Panikę z powodu koronawirusa na własnej skórze poczuła Magdalena Kędzielska, gdy wróciła z urlopu we Włoszech.

– Było pięknie, wróciliśmy bez problemów. Nie było ich zarówno ze strony włoskiej, jak i na lotnisku w Polsce. Za to po powrocie spotkał nas wręcz społeczny ostracyzm – rodzina nie chce się z nami widzieć, w pracy każą nam zostać w domu. Nikt nie rozumie, że byliśmy 900 km od regionów objętych kwarantanną i że przez ten tydzień mieszkańcom Polski bliżej było do koronawirusa niż nam – mówi kobieta.

Jeszcze gorzej ma Blue, Amerykanin koreańskiego pochodzenia, który od wielu lat żyje w Polsce.

Rzuca się w oczy, więc teraz przytrafiają mu się różne przykre przygody. Ostatnio mijająca go na ulicy dziewczyna na jego widok natychmiast zakryła usta, a w autobusie inna kobieta obwiązała się mocno szalem. Amerykanin uważa, że niektóre osoby przesadzają z tą paniką.

O panice może też coś powiedzieć dr Ireneusz Szymczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej.

– Do poradni zgłosił się pewien człowiek. Zaniepokoił się, bo w sklepie w kolejce do kasy stanął obok niego człowiek o azjatyckim wyglądzie. Inny przyszedł do lekarza, choć nie ma żadnych objawów choroby, ale tydzień temu przyjechał z Mediolanu. I też się bał – opowiada „Wyborczej” dr Szymczyk.

– Czuję się, jakbym był śmiertelną bronią biologiczną w Europie – streszcza reakcje zwykłych przechodniów Blue. Odkąd zrobiło się głośno o koronawirusie, stara się unikać miejsc publicznych.

– Bo ludzie na mój widok robią się nerwowi, odsuwają się. Widzę w ich oczach strach. Nie mogę ich jednak winić, bo tak się dzieje, kiedy np. w ostatniej chwili odwołuje się uczestnictwo publiczności w Intel Extreme Masters – opowiada Blue.

Dla niektórych osób koronawirus stał się jednak okazją do świetnych interesów.

Stężony ozon i maski na koronawirusa

Pewna firma z Bytomia reklamuje swoje usługi i chwali się, że przeprowadza dezynfekcję domów i mieszkań za pomocą… stężonego ozonu.

Sporo jest ogłoszeń firm oferujących różnego typu maski. Wszystkie mają skutecznie chronić przed koronawirusem, a niektóre równocześnie przed smogiem.

To nie wszystko. Świetny interes robią też sprzedawcy płynów dezynfekujących. Pan Dariusz z Katowic zwrócił nam uwagę, że specyfik, za który teraz trzeba zapłacić aż 79 zł, jeszcze przed paniką wywołaną pojawieniem się koronawirusa kosztował trzy razy mniej.