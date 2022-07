Katowice szykują się na urodziny. Wielki koncert w Dolinie Trzech Stawów

Po kilku latach przerwy do Doliny Trzech Stawów wraca urodzinowa impreza Katowic. Przygotują ją wspólnie Brodka i Vito Bambino.

11 września 1865 roku wieś Katowice została miastem. – Ruszyliśmy już z przygotowaniami 157. urodzin Katowic, które są okazją do wspólnego świętowania. Tradycyjnie już spotkamy się na koncercie, przy odsłonięciu kolejnej rzeźby w Galerii Artystycznej czy uroczystej sesji rady miasta. Urodziny to także dobry czas na podsumowania i refleksję. Przez blisko osiem lat mojej prezydentury zauważyłem, że z roku na rok coraz więcej katowiczan angażuje się w sprawy miasta, bierze odpowiedzialność za losy swoich społeczności lokalnych. Siłą napędową dla mnie, dla miasta są mieszkańcy – inspirujcie nas codziennie do podejmowania nowych wyzwań. Serdecznie Wam za to dziękuję. Słowa podziękowania kieruję także do wszystkich osób, które przekazują nam konstruktywne uwagi i spostrzeżenia – to pomaga nam działać efektywniej i sprawniej. Przyszłość naszego miasta zależy od wyobraźni i pracy nas wszystkich – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.