Mszana to niewielka gmina, leżąca między Jastrzębiem i Wodzisławiem. Taka trochę sypialnia tych dwóch miast. Jak to się stało, że do wioski leżącej w sercu górniczego Śląska zaglądają turyści z całej Europy, a nawet spoza jej granic?

Za unijne pieniądze wybudowano tu miejsce postoju pojazdów turystycznych. Znajduje się przy ulicy Tuskera, kilometr od zjazdu z autostrady A1 (węzeł Mszana). Prowadzą do niego specjalne oznakowania. Na turystów podróżujących kamperami czeka tu wygodny, dobrze oświetlony parking z dostępem do podłączenia elektrycznego i miejscem zrzutu ścieków oraz wygodną altanką.