Supermiasta i Superregiony to akcja, w ramach której dyskutujemy z czytelnikami, samorządowcami, aktywistami o tym, co jest najistotniejsze w naszym otoczeniu. To trzecia już edycja tej akcji, podczas której zajmiemy się zielenią. Chcemy się dowiedzieć, jakie są Wasze ulubione zielone miejsca w miastach regionu.

Katowice to jedno z tych miast, które parków mają sporo. Jednym z ulubionych miejsc spacerów mieszkańców jest park Zadole. Nie jest zbyt duży, ale za to świetnie położony. Można tu dotrzeć pieszo albo rowerem, blisko są przystanki autobusowe. W samym parku jest kilka atrakcji. Rodzice małych dzieci mogą spędzić sporo czasu z pociechami na jednym z lepiej wyposażonych placów zabaw, w pobliżu jest też letnia scena. Jest tu również tężnia solankowa. Powstała za 2,6 mln zł jako projekt budżetu obywatelskiego z 2017 r., działa od wiosny 2019 r. Tężnia Katowice jest zasilana solanką Zabłocką z Dębowca, wydobywaną od 1892 r. z odwiertu „Korona", z głęboko położonych złóż wód leczniczych – solanek jodkowych. Jest to naturalny surowiec o potwierdzonych właściwościach leczniczych, przeznaczony do pielęgnacji zdrowia i urody, tradycyjnie stosowany do kąpieli i inhalacji.