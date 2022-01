Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w niedzielę 30 stycznia już po raz 30. Od lat kierowana przez Jurka Owsiaka fundacja zbiera pieniądze, dzięki którym wspierana jest służba zdrowia.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera w tym roku pieniądze na zakup sprzętu dla oddziałów okulistyki dziecięcej. – Zobacz świat kolorowy, niech ten świat do ciebie wróci w takich kolorach, jakie będą najpiękniejsze, jakie będą z tobą do końca życia. Zdrowy wzrok u dziecka jest niezwykle ważny i zadbamy o to, aby był zadbany już od urodzenia – mówił lider WOŚP Jerzy Owsiak podczas ogłoszenia celu najbliższego finału.