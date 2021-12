Pierwsza na Górnym Śląsku edycja Targów Rzeczy Ładnych to nie tylko morze inspiracji dla osób interesujących się projektowaniem czy wystrojem wnętrz, ale też okazja, by kupić oryginalne prezenty.

Wśród wystawców znajdziemy m.in. stoisko firmy Otooto. To jednoosobowa manufaktura z Katowic, w której powstają produkty z gipsu polimerowego, m.in. tace, podkładki, mydelniczki oraz wszelkie dodatki, które podkreślą klimat wnętrza.

Na stoisku ceramicznej firmy ?oomi Studio znajdziemy naczynia używane w najmodniejszych restauracjach w Polsce i na świecie. Be Local, twórca przewodnika po Górnym Śląsku i Zagłębiu, zaprasza do zakupu swojej książki, która może być świetnym pomysłem na świąteczny prezent.

Stylowa manufaktura Mia Colonia zaoferuje świece i dyfuzory zapachowe do wnętrz z wosków roślinnych i olejków zapachowych.

Pomysły na prezenty

Wśród wystawców znajdziemy także stoiska firm: Myśl Ceramika (ręcznie wykonana, unikatowa ceramika, która pomaga pielęgnować małe radości); Papier Plus Druk (pracownia, w której powstają autorskie serie zeszytów, papiery czerpane oraz limitowane edycje grafik); Plywood Project (twórcy mebli, które łączą w sobie prostą skandynawską estetykę z lekką dozą fantazji w postaci charakterystycznych, ażurowych paneli bocznych); Stolarnia Dęborzyce (autorska pracownia tworząca przepiękne toczone misy drewniane na każdą okazję); Szaromi (przedmioty użytkowe z papieru); Wood & Paper (fantastyczne meble nawiązujące stylem do wzornictwa z lat 50. i 60.); Wytwórnia (książki dla dzieci i młodzieży, które stylistyką nawiązują do znakomitej polskiej ilustracji lat 60.), Hadaki (ceramiczna pracownia z Poznania, której produkty są hitem sprzedaży na Targach Rzeczy Ładnych) czy Kal-Store, która oferuje minimalistyczne kalendarze.

W Katowicach nie zabraknie także znakomitych polskich ilustratorów, w tym Malwiny Hajduk, Pawła Jońcy i Bartosza Kosowskiego. W strefie PRINT w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będziecie mieli okazję spotkać ponad 30 twórczyń i twórców ilustracji i plakatu – prawdziwe polskie gwiazdy i znakomici debiutanci. Na ich stoiskach będzie można znaleźć najpiękniejsze rzeczy z papieru: plakaty, sitodruki, edycje kolekcjonerskie oraz notesy, papeterie i świąteczne kartki, jakich nie znajdziemy w zwykłych sklepach.

Zaproszenie do strefy mody

Przedświąteczna edycja Targów Rzeczy Ładnych to także zaproszenie do specjalnej strefy z modą, dodatkami i biżuterią, współtworzonej z magazynem „Elle Polska". Będzie można zobaczyć m.in. produkty marek: Hippie Plum (biżuteria i zegarki inspirowane naturą i podróżami); Pracownia Brokat (katowicka pracownia, w której architektura styka się z biżuterią, trendy z tradycją, doświadczenie z kreatywnością, a estetyka z funkcjonalnością); Saffa (pracownia projektowania biżuterii z Katowic); Oto Jewelry (oryginalna biżuteria w stylu modern bohemian – każda mosiężna blaszka jest ręcznie szlifowana, a bransoletki tkane ręcznie nitka po nitce).

Warto odwiedzić także strefę Wellness i Eko z produktami marek kosmetycznych, zapachowych świec, akcesoriów do jogi i wszystkiego, co koi i relaksuje. To prawdziwa kopalnia prezentów!

Nie przegapcie też strefy z książkami i akcesoriami dla dzieci, w której można będzie kupić świetne publikacje dla najmłodszych.

Targi Rzeczy Ładnych to nie tylko okazja do zrobienia świątecznych zakupów, ale także szansa, by zobaczyć to, co najciekawsze i najnowsze w polskim projektowaniu. Od dziewięciu lat odbywają się w różnych miastach, promując i przyciągając najlepszych twórców, projektantów i ilustratorów. Każdą edycję odwiedza ok. 10 tys. osób. Podczas targów odbywają się liczne wystawy, spotkania i projekty specjalne. Kto nie może przyjechać do MCK w Katowicach, powinien zajrzeć na stronę targowego portalu.

Targi Rzeczy Ładnych odbędą się 18-19 grudnia w godz. 11-19 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Bilety kosztują 10 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej targirzeczyladnych.pl.

Warto odwiedzić na Targach Rzeczy Ładnych:

Åoomi to laboratorium projektowe. Ich piegowate naczynia (na zdjęciu powyżej), wypalane i szkliwione na Śląsku zrobione są z trwałej ceramiki kamionkowej. Wszystkie wytwarzane ręcznie, z poszanowaniem dla ludzkiej pracy i natury.

Brokat to pracownia biżuterii artystycznej ze Śląska. Jej twórczynie inspiracją dla swoich projektów uczyniły węgiel. Tworzą pięknie obrobione przez jubilerów wisiorki, kolczyki, pierścionki i inne cuda, które mogą być świetną pamiątką ze Śląska (na zdjęciu powyżej).

Szaromi tworzą niezwykłe przedmioty użytkowe z papieru (na zdjęciu powyżej). Ich projekty zachwycają dbałością o detale, wyrafinowaniem użytych materiałów, subtelnością faktur. Wszystkie wykonywane są ręcznie.

Wytwórnia – wydawnictwo książek dla dzieci stawiające na mądre treści oraz ambitne i zapadające w pamięć ilustracje tworzone przez najlepszych polskich ilustratorów takich jak Edgar Bąk czy Katarzyna Bogucka.

Hadaki to marka, która zachwyca projektami i wykonaniem. Jej nowa kolekcja wazonów „Powidoki" to design najwyższej próby (na zdjęciu powyżej).

Krafla – marka oferująca dekoracje i akcesoria do domu stworzone przez Paulinę Pająk i Katarzynę Zarębę. Jeżeli szukacie pięknego wazonu czy obłędnej doniczki, Krafla czeka na was!

Otooto, stworzona przez projektantkę z Katowic oferuje przedmioty wykonane z gipsu polimerowego (na zdjęciu powyżej). Jest to materiał nietoksyczny, bezzapachowy i przyjazny środowisku.

Mokave / M. Paszkiewicz Jewellery to marka, która udowadnia, że klasycznej biżuterii ślubnej można nadać zupełnie nowy, zaskakujący wyraz.

Why Knot Candles – manufaktura produkująca ekologiczne świece sojowe o cudownych zapach. W ofercie są m.in. świece sojowe, do których produkcji używany jest organiczny wosk wyprodukowany z soi pochodzącej z europejskich upraw oraz wyselekcjonowanych olejków zapachowych powstałych w jednej z najlepszych francuskich perfumerii (na zdjęciu powyżej).

Plywood Project to prawdziwy family business, w którym powstają niezwykłe meble ze sklejki. Łączą w sobie prostą skandynawską estetykę z lekką dozą fantazji - efektem są bardzo zgrabne konstrukcje, które z powodzeniem mogą stanąć w kamienicy przy ceglanej ścianie, jak i również w nowoczesnej pracowni. Nie narzucają się, dogadują z każdą przestrzenią. A przy tym zachowują indywidualny charakter i styl.

Malwina Hajduk (na zdjęciu powyżej) projektuje książki, identyfikacje wizualne wydarzeń artystycznych i wystaw. Jej największą inspiracją są kobiety, natura ale i życie codzienne. Wyróżnia ją zawężona do pasteli kolorystyka, płaskie kształty, często zniekształcona, intrygująca perspektywa i wszechobecność faktur i tekstur. Uwielbia ilustrować rośliny i ludzi, którzy przybierają abstrakcyjne, czasem nierzeczywiste formy.

Emilia Wąż (na zdjęciu powyżej) tworzy charakterystyczne czarno-białe i kolorowe ilustracje dodając do nich akcenty ornamentalne. Inspiracje odnajduje w przyrodzie, bajkach, relacjach i życiu codziennym.