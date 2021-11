Maja Dębowska po maturze wyjechała do Londynu. Pracowała tam dla agencji marketingu społecznego Livity, która przez wiele lat wydawała magazyn „Live". Magazyn bardzo oryginalny, bo prowadzony przez młodych ludzi z bardzo różnych środowisk.

Maja wróciła do Bielska-Białej i zdecydowała, że spróbuje przenieść londyński projekt do rodzinnego miasta. Zapukała do drzwi biura Grażyny Staniszewskiej, byłej parlamentarzystki i europarlamentarzystki, która szefuje prężnie działającemu Towarzystwu Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia. Staniszewskiej pomysł się spodobał, zgodziła się go wesprzeć. Udało się zdobyć unijne fundusze. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2014 r.

– Mam tutaj swój mały, własny świat, gdzie nikt nikogo nie udaje – mówiła jedna z uczestniczek projektu. Młodzi dziennikarze wydają papierowy magazyn, mają stronę internetową, możliwość skorzystania nie tylko z warsztatów dziennikarskich, fotograficznych czy filmowych. Organizują spotkania, debaty i inne ciekawe wydarzenia. Społeczność skupiona wokół redakcji liczy już kilkaset osób. Powstała fundacja, która zajmuje się projektem. – To takie nasze dziecko, które już się usamodzielniło – powtarza często Grażyna Staniszewska. Usamodzielnili się też pierwsi uczestnicy projektu. Studiują, pracują, realizują własne projekty.

Niesztampowo o ekologii

Fundacja Ekologiczna „Arka", znana z niesztampowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego, to aktywiści, którzy stawiają przede wszystkim na edukację. Walczą o czyste powietrze, świat bez śmieci, oszczędzanie wody. Członkowie Arki wymyślili Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej – ekopojazd, który pełni rolę warsztatów ekologicznych na kołach. Ma zamontowane wiatraki i systemy solarne. Produkują one energię, która zasila małą pracownię komputerową we wnętrzu pojazdu. Dodatkowo pojazd jest wyposażony w kino. Żeby zobaczyć film, uczniowie wsiadają najpierw na rowery stacjonarne i za pośrednictwem prądnic produkują potrzebną energię. Mogą też grać w gry związane z ochroną przyrody, zmianami klimatycznymi i recyklingiem śmieci.

Mobilne centrum edukacji ekologicznej fundacji Arka w SP nr 3 w Bielsku-Białej Fot. Dawid Chalimoniuk / Agencja Gazeta

– Wykorzystujemy nasz pojazd do prowadzenia warsztatów i lekcji przyrody w szkołach województwa śląskiego. Wszystkie zajęcia są tak pomyślane, by przez zabawę jej uczestnicy uczyli się zasad funkcjonowania nowoczesnych instalacji ekologicznych – wyjaśnia Wojciech Owczarz, szef Arki. – Takie zajęcia dzieci zapamiętują na całe życie. Uczą się też postaw i zachowań ekologicznych, które mogą na co dzień wykorzystywać w życiu – dodaje.

W Mobilnym Centrum Edukacji Ekologicznej można prowadzić zajęcia dla dzieci i dorosłych w różnych miejscach – na boisku szkolnym, na rynku, na placu, w parku. – Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej powstało dzięki unijnym środkom – mówi Wojciech Owczarz.

Tajemniczy ogród

Klub Gaja, którego twarzą jest Jacek Bożek, jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce. Zaczynali pod koniec PRL, gdy prawie wszystko musiało być rządowe. Oni byli niezależni, w dodatku upominali się o ekologię. Gaja zaczęła się 1988 r. od kilku topoli w centrum Bielska-Białej, które urzędnicy chcieli wyciąć pod budowę banku. Drzew postanowili bronić: Bożek, wtedy właściciel szkoły hatha jogi, oraz poeta z Cieszyna Jerzy Oszelda. Wdrapali się na drzewa i zapowiedzieli, że będą siedzieć na nich aż do skutku. Zrobiło się wielkie zbiegowisko. Drzewa udało się ocalić.

W ciągu ponad 30 lat akcji w obronie drzew Klub Gaja zorganizował setki. O roli drzew i w ogóle zieleni mają także przypominać różne akcje edukacyjne – takie jak ta związana z cmentarzem żydowskim przy ul. Cieszyńskiej. To jedna z najpiękniejszych nekropolii w Bielsku-Białej. Kirkut jest otoczony murem, pomiędzy macewami rosną wiekowe drzewa, niektóre oplata bluszcz. Tajemniczy Ogród powstaje tutaj dzięki projektowi łączącemu edukację na temat ochrony klimatu i środowiska z kulturą, historią i sztuką oraz realnym działaniem, czyli założeniem dwóch ogrodów edukacyjnych.

– W Tajemniczym Ogrodzie pokażemy tajemnicę życia i śmierci. Ten park będzie odbiegał od innych tym, że będą w nim leżały martwe drzewa. Mieszkańcy Bielska-Białej będą mieli okazję zobaczyć, jak one stają się żywe, bo na cmentarzu licznie występuje bluszcz pospolity – gatunek wiecznie zielony, który nie obumiera; to będzie takie miejsce refleksji. Będzie tu też bardzo dobrze zachowany podszyt, aby było miejsce żeru dla ptaków. Mamy tu również gatunki podlegające ochronie prawnej, o które trzeba będzie się troszczyć. Ale jest też problem – to gatunki inwazyjne roślin, które trzeba będzie wyplenić. To wyzwanie w unaturalnieniu tego miejsca – mówi o szczegółach najbliższych prac Zbigniew Wilczek, biolog z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Projekt jest realizowany z funduszu Aktywni Obywatele.