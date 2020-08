Anastasia pochodzi z Mińska, jej dziadkowie są Polakami. Do Katowic przeprowadziła się osiem lat temu. W Polsce ma rodzinę, którą od czasu do czasu odwiedzała z rodzicami. Na Śląsku osiadła na stałe, kiedy rozpoczęła studia na Uniwersytecie Śląskim. Ma dwa fakultety, m.in. dyplom politologa z zakresu polityki społecznej i gospodarczej. Mówi biegle w czterech językach i prowadzi unijne projekty edukacyjne.

Od zeszłego tygodnia wraz z innymi Białorusinami Anastasia organizuje na rynku w Katowicach wiece solidarnościowe z protestującymi w kraju rodakami.

– Solidaryzujemy się z rodakami i opowiadamy o prawdziwej sytuacji w naszym kraju. Bardzo się cieszę, że katowiczanie przychodzą nas posłuchać i wesprzeć. O wielu rzeczach nie dowiedzą się z internetu, ale bezpośrednio od nas – mówi Anastasia.

Politolożka podkreśla, że wydarzenia poprzedzające wybory na Białorusi nie były dla niej zaskoczeniem. – W naszym kraju panuje taka państwowa tradycja, zgodnie z którą opozycyjnych polityków wsadza się do aresztu, aby nie mogli kandydować. Nie inaczej było tym razem – dodaje.

Zaskakujący i wzruszający jest natomiast ruch obywatelski.

Aresztowania to państwowa tradycja

Aleksander Łukaszenka miał trzech kontrkandydatów, mających realne poparcie i szanse na wygraną. Centralna komisja wyborcza odmówiła ich zarejestrowania.

Wiktar Babaryka, były już prezes Belgazprombanku, został zatrzymany i wykluczony z głosowania z powodu prowadzonej przeciwko niemu sprawy karnej.

Walery Capkała, były ambasador, który współtworzył Białoruski Park Wysokich Technologii, czyli odpowiednik Doliny Krzemowej, również został odrzucony po unieważnieniu podpisów pod jego kandydaturą.

Wcześniej wykluczona została też kandydatura Siarhieja Cichanouskiego, blogera z Homla oraz aktywisty politycznego, który zdobył sporą popularność wśród Białorusinów dzięki kanałowi na YouTubie.

– Wyjaśnijmy: Babaryka został zatrzymany, bo niby przemycał obrazy białoruskich artystów i jako szef banku brał duże łapówki. Zebrane podpisy przepadły, kiedy – dziwnym trafem – został aresztowany zaraz po zgłoszeniu swojej kandydatury. Za to kandydaturę Capkały unieważniono, bo podobno nie zebrał odpowiedniej liczby podpisów, choć zebrał. Decyzję w każdej z tych spraw podejmowała głównie Centralna Komisja Wyborcza, łącznie z postawieniem kandydatom zarzutów, po czym dopiero przekazywała prowadzenie spraw prokuraturze i komitetowi śledczemu. To jest kuriozalne – mówi Anastasia.

Nieważne, jak głosujecie, ważne, jak my liczymy

– Siarhiej Cichanouski prowadził bloga, którego nazwa jest w zasadzie sloganem naszej władzy, czyli „Kraj do życia”. Jeździł po kraju i rozmawiał z ludźmi z małych miasteczek i wsi, pytając ich o realia. Ten obraz Białorusi wypadał nędznie. Siarhiej trafił do aresztu po prowokacji w Grodnie, ponadto na działce jego matki emerytki służby znalazły 900 tys. dolarów w gotówce zapakowane wraz z maszynką do liczenia pieniędzy. Należy zaznaczyć, że władze otwarcie przyznały się do udziału w zatrzymaniu blogera i kandydata na prezydenta – mówi Anastasia.

Dwa tygodnie przed wyborami Białorusini zaczęli masowo składać skargi do CKW, domagając się ponownego przeliczenia podpisów zebranych przez aresztowanych kandydatów. Nikt w CKW się tym nie przejął.

– Centralna Komisja Wyborcza na czele z Lidziją Jarmoszyną kieruje się głównie zasadą „nieważne, jak ludzie głosują, ważne, jak my liczymy”. Więc protesty nie robią na nich wrażenia, a sam Łukaszenka jest tak „lubianym” prezydentem naszego narodu, że od 1994 roku nie zdobył mniej niż 70 proc. poparcia – ironizuje Anastasia.

Pieczątki na urnach z plasteliny

Władze Białorusi mają wiele sposobów na sfałszowanie wyników głosowania i wcale się z tym nie kryją. Ogranicza się udział niezależnych obserwatorów, specjalnie uszkadzane są karty do głosowania, które na Białorusi nazywane są biuletynami. Wystarczy na nich zrobić kropkę długopisem bądź nie wyposażyć w odpowiednią liczbę podpisów członków komisji wyborczej, aby oddany na takim biuletynie głos po prostu uznać za nieważny.

– Jednak dzięki nielicznym niezależnym obserwatorom udowodniono, że w wielu komisjach pieczątki zabezpieczające urny zrobione były z plasteliny, co zdecydowanie ułatwiło wrzucanie do nich całych stosów podpisanych odpowiednio wcześniej biuletynów – mówi Anastasia.

Kuriozalnie wyglądało też głosowanie w ambasadzie Białorusi w Warszawie, gdzie stawili się przebywający w Polsce Białorusini. – Głosowanie miało trwać do godziny 20. Przed ambasadą od siódmej rano ustawiła się potężna kolejka. Przez cały dzień stało w niej kilka tysięcy osób, ale jak wynika z oficjalnego protokołu, zagłosowało zaledwie 350 osób. Obywatele nie zostali wpuszczeni do ambasady, która zresztą nie chciała przyspieszyć pracy. Przed godziną 20 urzędnik poinformował, że wybory zostały zakończone. To by było na tyle – relacjonuje Anastasia, której także nie udało się zagłosować.

Kara za niezależny sondaż

Jak wskazywało głosowanie alternatywne, niemal wszyscy, którzy chcieli zagłosować w Warszawie, oddaliby głos na Swiatłanę Cichanouską, która – po aresztowaniu jej męża – została kandydatką zjednoczonej opozycji.

Na Białorusi jedynie państwowe organy posiadające akredytację mogą przeprowadzać sondaże wyborcze. Jeśli zrobi to ktoś inny bez zgody władzy, musi liczyć się z wysoką grzywną.

– Kilka tygodni przed wyborami jeden z białoruskich portali przeprowadził sondę, jak będą głosować obywatele. Łukaszenka zyskał jedyne 3 proc. poparcia. Oczywiście władze zareagowały na to w typowy dla siebie sposób. Zakazano przeprowadzania jakichkolwiek sond i ankiet bez państwowej akredytacji – mówi Białorusinka.

Wraz z innymi Białorusinami Anastasia organizuje na rynku w Katowicach wiece solidarnościowe z protestującymi w kraju rodakami Fot. Kamila Kotusz / Agencja Gazeta

Inicjatywa społeczna Sochakaton, koordynowana przez sztab Walerego Capkały, opracowała platformę Gołos (Głos) dla alternatywnego liczenia głosów. Chodziło o to, aby każdy głosujący zrobił sobie zdjęcie z wypełnionym biuletynem i przesłał na specjalną platformę internetową.

– Jak to jednak u nas bywa od ponad 10 lat, władze wyłączyły w dniu wyborów internet, aby ludzie nie mogli sobie przekazywać żadnych informacji. Oficjalnie więc telewizja państwowa przekazała, że Aleksandra Łukaszenkę poparło 80 proc. głosujących. Jednak działanie platformy Gołos, niezależne zagraniczne exit poll i protokoły z uczciwych ośrodków do głosowania w końcu dają nam dowód na ten fałsz. Ludzie cały czas jeszcze zsyłają zdjęcia oddanych głosów – mówi Anastasia.

Protest narkomanów i bezrobotnych

Kiedy doszło do pierwszych protestów tłumionych przez policyjny OMON, władza próbowała wmówić obywatelom, że doszło do zamachu stanu, a porządek zakłócają degeneraci. W telewizji publicznej nikt nie mówił, że setki tysięcy Białorusinów nie zgadzają się z wynikiem wyborów. Nie mówiono też o tym, jak brutalnie byli pacyfikowani i aresztowani uczestnicy pokojowych demonstracji.

– Władze i popierające ich jednostki posługują się wersją, że „protestujący to narkomani, których zagraniczne siły w celu destabilizacji sytuacji w państwie przekupiły do wyjścia na ulicę, wręczając 50 euro, 60 rubli lub kusząc alkoholem”. Kolejna wersja władz brzmiała: „na ulicach Mińska i innych miast ludzie błąkają się bez celu, bo nie mają co robić, więc urzędnicy mają obowiązek znaleźć dla nich godne zajęcie”. Trudno w to uwierzyć w państwie demokratycznym, lecz takie jest oficjalne stanowisko organów państwowych, które wciąż, bez względu na wszystko, propagują białoruską stabilność i dobrobyt – dodaje politolożka.

Tuż po wyborach do Centralnej Komisji Wyborczej zaczęły wpływać tysiące skarg od obywateli. Ludzie żądali ponownego przeliczenia głosów. Przedstawiciele komisji odpowiedzieli, że nie widzą powodu, aby to zrobić, a poza tym wszystkie biuletyny zostały już poddane recyklingowi.

– Oficjalnie tłumaczyli, że dwa dni po wyborach biuletyny musiały zostać poddane recyklingowi ze względu na troskę o środowisko, gdyż sprawy związane z ekologią są najwyższym i najpilniejszym priorytetem – dodaje Anastasia, cytując przedstawicieli CKW.

Mamy ogromną rodzinę

Od kiedy protesty przeszły w strajki pracownicze i pokojowe marsze, Białorusini zastanawiają się, co będzie dalej. – Najważniejsze jest przeprowadzenie sprawiedliwych, demokratycznych wyborów – mówi Anastasia. To też główny postulat Swiatłany Cichanouskiej.

– Przez ostatnie wydarzenia nasz naród bardzo się do siebie zbliżył, odrodziła się białoruska tożsamość narodowa. Nie bez przyczyny ludzie podczas protestów trzymali transparenty z napisem-cytatem: „Dowiedziałem się, że mam ogromną rodzinę” – kończy Anastasia.