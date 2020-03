Zagraża nam już nie tyle terroryzm, który zarządzał naszym strachem przez ostatnie dekady, ale bunt, a w zasadzie zemsta natury, która mówi dość. Przerażenie budzą zmiany klimatyczne, których konsekwencje odczuwamy już na własnej skórze, widząc jak płonie Australia, jak Katrina niszczy Nowy Orlean, jak topnieją lodowce Antarktydy. Tajne raporty pisane dla elity finansowej, by przygotowała się na nadciągający kataklizm, nie pozostawiają złudzeń: koniec jest tuż-tuż.

Panikę wznieca wirus – ostatnio koronawirus, który lotem błyskawicy rozprzestrzenia się jak świat długi i szeroki. Jest wszędzie: w samolocie, hotelu, kościele. I w przypadku zmian klimatycznych, i w przypadku wirusów widać jasno, że nie sposób się przed ich negatywnymi konsekwencjami schować.

Te plagi, prawie jak plagi egipskie, zarządzają dziś naszą zbiorową wyobraźnią. A ona mówi: nie ma dokąd uciec, by poczuć się znów bezpiecznie i błogo. Każdy jest tak samo zagrożony. Każdego – Ciebie i mnie – może spotkać ten sam niewdzięczny los, że staniesz się ofiarą tsunami, gdy jesteś na wakacjach, pożaru, gdy udałeś się w podróż życia, czy huraganu, gdy cieszysz się rajskim widokiem. Każdy może się zarazić – choćby co minutę mył ręce. Zakładał maseczkę. Nie wychodził z domu.

Świat może i pozostał wielki, ale zagrożenia – nic nie robią sobie z granic, z murów (po cholerę Trumpowi dziś mur z betonu z Meksykiem), nic nie robiąc sobie z rozmaitych zabezpieczeń – stały się nam bliższe niż koszula ciału.

Jak sobie zatem poradzić z paniką i lękiem, które są przecież ubocznym, ale zarazem konstytutywnym i niebezpiecznym elementem naszego stylu życia?

REKLAMA

By zdać sobie sprawę, jak pracuje nasz zbiorowa wyobraźnia, musimy dokonać starego, ale ważnego rozróżnienia między strachem i lękiem. Przedmiot strachu jest jasno zdefiniowany: boimy się na przykład szybko jadącego auta, gdyż wiemy, że nad takim pojazdem trudno zapanować. Znamy w tym przypadku źródło swego strachu. Nierozważny kierowca. A to sprawia, że możemy próbować go oswajać i nauczyć się z nim żyć. Przestrzegamy przepisów. Unikamy wchodzenia na czerwonym świetle na pasy.

Inaczej rzecz ma się z lękiem: jego źródło nie jest znane. Często przecież zadajemy pytanie: „Czego się lękasz?’”. I pada odpowiedź: „Niczego!’”. A przecież drżysz! Masz przerażenie w oczach. Lękam się, choć nie wiem dokładnie czego. I dlatego lęk tak trudno jest oswoić. Lęk – w odróżnieniu od strachu – choć nie ma źródła, paraliżuje, obezwładnia, trwoży.

Lęk czyni nas poddanymi

Nie dziwi zatem, że utrzymywanie ludzi właśnie w stanie lęku czyni ich uległymi czy wręcz poddanymi. Ten, kto kontroluje lęk innych, staje się „panem” ich dusz. Jeśli więc francuski filozof Montaigne powiedział pierwszy (co odnotowuje włoska badaczka Michela Marzano w książce „Oblicza lęku”), że tym, czego należy się lękać, jest sam lęk, to Machiavelli był tym, który lęk wyniósł do rangi społecznej zasady zarządzania emocjami.

REKLAMA

Dlaczego włada nami lęk, gdy myślimy o koronawirusie, a strach odczuwamy jedynie przed grypą, choć twarde dane podpowiadałyby coś zgoła innego? Zobaczmy: w sezonie epidemicznym 2019/2020 odnotowano już ponad 2,6 mln zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę. Jak wynika z meldunków Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, od września 2019 r. na grypę zmarły w Polsce 24 osoby.

Dziś, kiedy piszę ten tekst, mamy potwierdzony w Polsce jeden przypadek osoby zakażonej koronawirusem. A jednak to wirus budzi panikę i przerażenie. Dlaczego? Bo nie znamy do końca jego źródła. Nie mamy antidotum. Nie wiemy, jak się skutecznie przed nim zabezpieczyć. To „nie wiem” budzi naszą trwogę i przerażenie. Koronawirus – wcześniej SARS czy ptasia grypa – przychodzi jak złodziej w nocy. A więc kiedy sądzimy, że jesteśmy bezpieczni, kiedy jest miło i przyjemnie, kiedy czujemy się błogo.

Inaczej z grypą, która – jak pokazują dane – jest groźniejsza. Wiemy, że w sezonie jesienno-zimowym jest grypa: i to jest normalne. Wiadomo, że trzeba się na nią zaszczepić, a jak nie, to jeść dużo owoców, połykać witaminy, ciepło się ubierać. Jeśli zachorowałeś na grypę, jeśli Cię dopadła i zmarłeś, to znaczy, że nie prowadziłeś się dość dobrze. Że o siebie nie dbałeś. Nie zabezpieczyłeś się odpowiednio. To tylko wyłącznie Twoja wina. Nie miej do nikogo pretensji.

Powiedzmy sobie wprost: nikt i nic nie jest w stanie zapanować nad naszym lękiem

Ale jest jeszcze coś, co potęguje nasz lęk, budząc panikę i przerażenie. Media nie robią newsa, gdy ktoś umiera na grypę. Robią newsa, gdy pojawia się możliwość zakażenia koronowiarusem. W mediach społecznościowych nie zobaczymy zdjęć, relacji ludzi, którzy leżą w szpitalu z powodu grypy. Nie odwołuje się wielkich wydarzeń sportowych czy lotów samolotów, bo jest grypa. Inaczej przy koronowirusie: sieć zalewają zdjęcia z lotnisk służb sanitarnych w kombinezonach, odwoływane są loty, zawiesza się sportowe wydarzenia z udziałem tysięcy ludzi. Kluczowa wiadomość w wiadomościach tv, portalach czy twitterze to koronawirus.

Mało tego: widzimy puste półki, jak we Włoszech, bo ludzie wykupują jedzenie, choć nie wiadomo dlaczego. Widzimy opustoszałe ulice i knajpy, bo ludzie siedzą zamknięci w swoich czterech ścianach.

W kościołach odwołuje się msze, choć niektórzy uważają, że w czasie takiej mszy to na bank nie pojawi się wirus. Miasta, jak Mediolan, obejmowane są czerwonymi strefami. Nie mówię już o tym, że – skoro wirus wyszedł z Azji – to podejrzliwie patrzy się na ludzi z tego regionu świata.

Powiedzmy sobie wprost: nikt i nic nie jest w stanie zapanować nad naszym lękiem. Jest on – bardzo często – irracjonalny. I to on organizuje teraz nasze życie. Mało tego: źródła, które wywołują ten lęk – od zmian klimatycznych do rozprzestrzeniania się nieznanych wirusów – są efektem stylu naszego życia. Jeśli chcemy minimalizować owe globalne lęki i ryzyka, musimy zmienić nasz dotychczasowy styl życia. Jesteśmy na to gotowi?

Jesteśmy gotowi, by przestać latać w dalekie zakątki planety? By ograniczyć nasz konsumpcjonizm? By zrezygnować z paliw kopalnych? Przestać uczestniczyć w wielkich masowych imprezach? Nie? A zatem musimy się nauczyć żyć z tymi ryzykami, które są konsekwencją naszych ludzkich działań. I przygotowani na śmierć, która czai się tuż za rogiem. Bo taki jest ten nowy wspaniały świat, który sami tworzymy.