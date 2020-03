Zaś jak ftoś mo „kopszelont” (zawroty głowy), niych zwoni gibko po karytka. Sami to sie mogymy lycyć z plynckyrzow na szłapach po „pońci” (pielgrzymce), a tyż ino do casu.

Dziś prawie kożdy mo „badysztuba” (łazienka), kaj może „gynał” (dokładnie) umyć rynce. Downi w chałpie z „kokotka” (kurka) leciała zimno woda i było szare mydło. Ale mielimy przikozane, coby se naloć do „waszpeka” (miednicy) ciepły wody, co stoła na piecu, i umyć niom rynce, a potym „canpastom” (pastą do zębów) zymby abo przinajmni „wyszpluchtać” (wypłukać) wodom gymba. Zakozane tyż było wycionganie po drodze kołockow abo ponkow ze starcynego „neca” (siatki), bo noprzod noleżało w chałpie umyć rynce.

W 1676 roku w Tarnoskich Gorach wybuchła zaraza

Jak w 1929 roku ludzie w Katowicach zacli chorować na tyfus brzuszny, zaroz na banhof przijechoł cug, w kerym przirychtowali aparatura do badanio. Kożdy za darmo dostowoł pila, w kery była szczypionka. A co kozali robić? Poschroniać kwatery, haźliki i porzonnie myć rynce. Zakozali zaś witania sie z kymś, a jak scopiyli chopa, kery jakoś baba w rynka pocałowoł, zaroz bulył „sztrofa” (mandat).

Jak byłach w piekarski bazylice na Popielcu, to mi sie spomniało, że w 1676 roku w Tarnoskich Gorach wybuchła zaraza – padali na nia corno śmierć, a tak mianowali dżuma. Wtynczos niy pomogło nawet rzykanie do świyntych Rocha i Zebastiana, kerzi mieli te diobelstwo przegnać. Dopiyro jak poszli na pońć do Piekarski Paniynki, zaraza ustompiyła. Za pora lot dżuma zacła grasować w Pradze i wtynczos pożycali se łobroz naszy Piekarski Dochtorki. I zaś zaraza sie „ponkła” (cofnęła). Ftoś powiy, co to som prziwiarki, bo terozki ludzie som „wybildowani” (wyuczeni), bierom medikamynty i godom gupoty. Kożdy swoj rozum mo i może robić, co mu sie podobo.

Zaniydugo bydzie świynto wszyskich babow, pańciow, paniklow, frelkow i dziołszkow, toż może zamias całowania w rynka i dowania „kusika” (buziaka), posłać se „handkus” (pocałunek na odległość). I niy „wochlić” (wabić) żodnego tam, kaj jes ćiźba. „Poamizyrować” (zabawić się) możecie byle kej. Pogratulować trza, ale „idzie” (można) zazwonić abo zawcasu posłać brifkarta, a nawet „libysbrif” (list miłosny). A jak „libsta” (narzeczona) dostanie taki łod swojego „szaca” (narzeczonego), to bydzie sie miała cym poasić na Fejsbuku.

Pospominać katowicke kafyje i zegrodka ze stromami

Łodespać idzie całonocno fajera na weselu, zilwestra, ale coby świynto babow, to piyrsze słysza. Bo zaroz po niym wynokwiyli dziyń „kimania” (drzemania), i to jeszce w robocie. Nikerzi majom tam nawet „zogowki” (poduszki), coby jym sie falty łod „filera” (wiecznego pióra) na gymbie niy łodgniotły. Bo przeca żodyn przi tym kimaniu niy legnie sie na „znacki” (wznak), ino musi siedzieć na zeslu. Ponoć jak potym „łocucnie” (oprzytomnieje), to zaroz mo „szwong” (zapał) do roboty. Nawet Napolyjon Bonaparte, Edison i Lyjonardo da Vinci radzi sie „bez dziyń” (w ciągu dnia) „kantli” (zdrzemnęli).

Idzie tu ło pora abo poranoście minut, a niy coby „przenynać” (przespać) cołko szychta. Ale „forsztelujcie” (wyobraźcie) se, co by było, jakby tak kimali ci, kerzi nos wiezom cugym, fligrym abo szifym. Zresztom u nos jakby kogoś scopiyli na spaniu, zaroz dostołby „szlagpapiory” (wypowiedzenie).

A w cwortek 12 marca ło poł szosty na wiecor trefiymy sie w Chałpie Kultury w Bogucicach, coby pospominać katowicke kafyje i zegrodka ze stromami, lyjwami, afami i berym. Pogodomy tyż ło familokach na Nikiszu, chałpkach na Giszowcu i katowicki modernia. A jak styknie casu, to i ło Tyjofilu Kaczmarku, kery pochodziył z Szopynic i „richtich” (rzeczywiście) mianowoł sie Waldymar Frania. Fedrowoł przi „cedzitku” (głośniku) w radyjoku, kaj mioł Radjowo „Czelodka” (rodzina, znajomki, kamraty). A my momy nasza czelodka, bogucicko.