Ryszard Grzegorczyk – urodzony 20 września 1939 roku w Katowicach – reprezentował barwy Polonii Bytom aż w 303 meczach. Klasyfikowany jest pod tym względem na 3. miejscu w historii bytomskiego klubu. W pierwszej jedenastce Polonii zadebiutował w 1958 roku. Grając najczęściej na lewej stronie pomocy, stał się na długie lata filarem i podporą niebiesko-czerwonych. Z bytomską Polonią odniósł swoje największe sukcesy, zdobywając z nią tytuł mistrza Polski w 1962 roku, trzy razy wicemistrzostwo (1958, 1959, 1961), Puchar Karla Rappana oraz Puchar Ameryki w 1965 roku.

Nie żyje Ryszard Grzegorczyk, olimpijczyk, wybitny piłkarz Polonii Bytom

W 1960 roku zadebiutował w reprezentacji meczem Polska – Francja, rozegranym 28 września w Warszawie, w którym padł wynik 2:2. Ogółem w reprezentacji rozegrał 23 mecze, strzelając dwie bramki (w meczu z Luksemburgiem wygranym 4:0 oraz w przegranym 2:1 meczu z Francją w Paryżu). Z reprezentacją pojechał w 1960 roku do Rzymu na Igrzyska Olimpijskie. Po odejściu z Polonii wyjechał do Francji, gdzie w latach 1972-75 grał w RC Lens, z którym awansował do Ligue 1 w 1973, oraz dotarł do finału Pucharu Francji w 1975 roku. Tego samego roku zakończył swoją karierę piłkarską i wrócił do kraju, by zostać trenerem. Przez 7 lat trenował Olimpię Piekary, potem Szombierki, Ornontowice, Rozbark i Naprzód Świętochłowice. Od 1990 roku szkolił drugi zespół Polonii, pełniąc funkcję asystenta trenera pierwszego zespołu.