LOTTO Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej będzie ostatnią szansą na obejrzenie w akcji wybitnego polskiego lekkoatlety Piotra Małachowskiego. Dyskobol w Tokio wprawdzie medalu nie zdobył, ale to przecież dwukrotny srebrny medalista olimpijski, mistrz świata i dwukrotny mistrz Europy.

– Za mną ponad dwadzieścia lat treningu, wysiłku i poświęcenia. To był bardzo dobry czas, pełen sportowych radości. Oczywiście bywały też trudne dni i porażki, ale one zawsze motywują do jeszcze cięższej pracy. Przyszedł czas, by powiedzieć koniec. Ja kończę karierę, żegnam się z kibicami, dziękując im za nieocenione wsparcie, jakim mnie obdarzali przez te wszystkie lata. Przygodę ze sportem zaczyna natomiast mój syn Henryk, któremu na Memoriale Kamili Skolimowskiej przekażę dysk i po moim ostatnim rzucie w karierze on odda swój pierwszy – mówi Małachowski.