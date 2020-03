– Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych – ogłosił na wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego premier Mateusz Morawiecki. Zakaz dotyczy wszystkich imprez sportowych i artystycznych, na które przychodzi ponad 1000 osób, a w hali ponad 500 osób.

To oznacza, że kibice na razie mogą zapomnieć o sportowych emocjach na żywo. Informowaliśmy już, że nie dojdzie do skutku planowany na środę mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów w Arenie Gliwice. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która miała gościnnie zagrać na Śląsku, rozegra spotkanie z Kuzbassem Kemerowo przy zamkniętych trybunach w Kędzierzynie-Koźlu.

Koronawirus popsuł też sportowe święto w Tychach. GKS zagra we wtorek z Cracovią o awans do półfinału Pucharu Polski. Na spotkanie na tym etapie pucharowej rywalizacji czekali w Tychach 43 lata. Prezydent miasta Andrzej Dziuba liczył na promocję Tychów i masę pozytywnych emocji.

Będą puste trybuny i transmisja w Polsacie Sport. GKS poinformował bowiem, że kibiców na trybuny nie wpuści.

Ligowe mecze piłkarskie do odwołania będą się odbywać bez udziału publiczności. Ubolewa Ruch Chorzów, który liczył na rekord w sprzedaży karnetów.

PKO Ekstraklasa podjęła decyzję o kontynuowaniu gry, ale bez udziału publiczności. PZPN, stosując się do zaleceń władz państwowych informuje, że rozgrywki Totolotek Pucharu Polski, pierwszej i drugiej ligi oraz niższych klas rozgrywkowych nie mogą mieć charakteru imprez masowych aż do odwołania. - W związku z trudnym do określenia okresem, w jakim będzie obowiązywał zakaz, nie ma możliwości zaplanowania przełożenia meczów - powiedział prezes Ekstraklasy SA Marcin Animucki.

„Zmiana decyzji może nastąpić w przypadku wydania pozytywnych decyzji przez wojewodów, w oparciu o stanowisko właściwych organów sanitarnych” – informuje Górnik Zabrze.

Piast Gliwice nie będzie wpuszczał na trybuny podczas spotkań także przedstawicieli mediów.

"Informacje dla kibiców, którzy posiadają karnety lub nabyli bilety na mecz 26. kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Piastem a Wisłą Kraków podamy w osobnym komunikacie" - oświadcza Piast.

Sprzedaż biletów wstrzymana

Nie ma też szans na rozegranie przy otwartych trybunach finałowego turnieju o Puchar Polski mężczyzn w siatkówce, który odbędzie się w najbliższy weekend w Spodku. Przy ograniczonej publice będę również rywalizować o medale mistrzostw Polski hokeiści, którzy w czwartek rozpoczynają półfinały play-off.

„W związku z ogłoszeniem decyzji Rządowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego o odwołaniu wszystkich imprez masowych w kraju, GKS Katowice informuje o wstrzymaniu do odwołania sprzedaży wszystkich biletów i karnetów na mecze organizowane przez Klub” – informuje GKS Katowice, który zagra o awans do hokejowego finału z GKS-em Tychy.

- W środę rano spotkamy się z przedstawicielami klubów biorących udział w play-offach i wtedy podejmiemy decyzje dotyczące organizacji meczów, transmisji spotkań – mówi Mirosław Minkina, prezes PZHL.

Bez kibiców będą też na razie grać koszykarze, siatkarze, piłkarze ręczni...

„W związku z decyzją organów administracyjnych w sprawie organizacji meczów ligowych i imprez masowych, Superliga Sp. z o.o., odpowiedzialna za zarządzanie rozgrywkami PGNiG Superligi i PGNiG Superligi Kobiet, podjęła decyzję o dalszym prowadzeniu rozgrywek bez udziału publiczności, która obowiązuje do odwołania” – informuje sekcja piłki ręcznej Górnika Zabrze.

Finałowy turniej o Puchar Polski siatkarzy, który odbędzie się w katowickim Spodku w najbliższy weekend również zostanie rozegrany przy pustych trybunach. Decyzję podjął wojewoda śląski Jarosław Wieczorek

Bez kibiców na Stadionie Śląskim

Kolejna strata to puste trybuny na Stadionie Śląskim podczas meczu Polski z Ukrainą (31 marca). Maciej Sawicki poinformował, że to spotkanie odbędzie się bez publiczności i będzie je można zobaczyć tylko w telewizji. Wszyscy kibice, którzy zdążyli już dokonać zakupu biletów na to spotkania, otrzymają zwrot pieniędzy. Szczegółowa procedura zostanie podana w najbliższym czasie.