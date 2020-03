Na przełomie marca i kwietnia na lodowisku w Janowie kadra kobiet miała powalczyć o awans na zaplecze światowej elity. Decyzją Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) turniej jednak odwołano. – Informacja nie jest dobra, ale rozumiemy powagę sytuacji – mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic, które miały być jednym ze sponsorów i partnerów turnieju.

– Decyzja IIHF jest dla nas zaskoczeniem, gdy jednak pamięta się o tym, że do Katowic miały przyjechać drużyny z Chin, Korei i Włoch, gdzie pandemia zyskała potężny wymiar, to łatwiej się z nią pogodzić. Liczymy, że turniej odbędzie się w innym terminie. Będziemy wtedy gotowi – mówi Bojarun.

Mirosław Minkina, prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, nie ukrywa, że odwołanie mistrzostw to dla związku także problem finansowy.

Mirosław Minkina, prezes PZHL oraz Leszek Laszkiewicz, menedżer JKH GKS Jastrzębie JAN KOWALSKI

– Mieliśmy trzy najważniejsze źródła finansowania turnieju. IIHF, Urząd Marszałkowski i miasto Katowice. Będziemy szukać możliwości rekompensaty już poniesionych kosztów – mówi Minkina. – Jesteśmy gotowi do rozmów – dodaje Bojarun.

Spodek czeka na decyzję IIHF

Gorzej, że zagrożona jest również organizacją MŚ seniorów Dywizji IB, które mają odbyć się w Spodku na przełomie kwietnia i maja.

– Niewykluczone, że IIHF podejmie decyzję o odwołaniu wszystkich turniejów mistrzowskich. Decyzja zapadnie w najbliższych dniach. Najwięcej do stracenia mają Szwajcarzy, którzy ponieśli duże nakłady na organizację mistrzostw świata elity. Spotkanie działaczy IIHF też odbywa się nie bez problemów. Z obawy przed wirusem do Szwajcarii nie chcą chociażby lecieć działacze z Finlandii. Dojdzie więc do wideokonferencji – mówi Minkina, który uważa, że jeżeli wszystkie turnieje zostaną odwołane, to w kolejnym sezonie powinny odbyć się w tych samych lokalizacjach co w 2020 roku.

Co z play-off Polskiej Hokej Ligi?

Zanim zapadnie decyzja o MŚ w Spodku, na lód wyjadą zawodnicy GKS-u Katowice, GKS-u Tychy, JKH GKS-u Jastrzębie i Unii Oświęcim w półfinałach play-off Polskiej Hokej Ligi. Pierwsze mecze już w czwartek.

Hokeiści GKS-u Tychy po zdobyciu złota w 2018 roku Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta / AGENCJA GAZETA

– Jestem po rozmowach z prezesami wszystkich klubów. Wszyscy chcą grać przy otwartych dla kibiców lodowiskach.

Niewykluczone jednak, że decyzja zapadnia bez naszego udziału. Już padła sugestia, żeby imprezy sportowe organizowane pod dachem odbywały się maksymalnie przy udziale tysiąca fanów. Inny scenariusz zakłada, że mecze odbędą się przy pustych trybunach. Niewykluczone, że wtedy będziemy rozmawiać o obniżeniu stawek za oglądanie meczów na naszej internetowej platformie telewizyjnej. Powtarzam jednak, że to są złe scenariusze. Na dziś liczymy na to, że play-off i mistrzostwa odbędą się zgodnie z planem, przy otwartych trybunach – mówi Minkina, który jest wyraźnie poirytowany narastająca psychozą związaną z wirusem. – Trochę na ten temat poczytałem. Normalna grypa pochłonęła tylko w USA w 2018 roku ponad 80 tysięcy istnień. Tymczasem my dziś mówimy o kilkunastu chorych osobach w Polsce – podkreśla.