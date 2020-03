Po blisko tygodniu przepychanek, kolejnych rozmów, wideokonferencji i wymiany pism Europejska Federacja Siatkówki (CEV) w końcu przyznała rację Jastrzębskiemu Węglowi.

Wyjazd do Włoch – w rejon objęty epidemią koronawirusa – jest obecnie niepotrzebnym igraniem z losem. CEV w końcu przyjął to do wiadomości i przełożył spotkanie, które miało odbyć się w czwartkowy wieczór. Na ten moment jednak nie jest jeszcze znane miejsce oraz termin rozegrania tego spotkania.

Jastrzębski Węgiel wygrał z Zenitem Kazań. Wychodzimy z grupy Ligi Mistrzów Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta