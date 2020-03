O koronawirusie bez sensacji i paniki - zapisz się na nasz codzienny newsletter, zawierający najważniejsze informacje oraz porady dotyczące profilaktyki i higieny

Jastrzębski Węgiel powinien w czwartek wyjść na parkiet, żeby zmierzyć się z włoską drużyną w pierwszym meczu ćwierćfinału LM. Do meczu jednak nie dojdzie, a śląski klub prawdopodobnie zostanie ukarany walkowerem.

Zamieszanie związane z tym spotkaniem zaczyna się 28 lutego. JW wysyła wtedy pierwsze pisma do włoskiego klubu oraz do Europejskiej Federacji Siatkówki CEV z prośbą o przełożenie meczu lub rozegranie go na neutralnym terenie. Powodem są nasilające się informacje o rozwijające się epidemii koronawirusa w tej części Włoch.