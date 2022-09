Magda Umer, Miuosh, Brodka, Podsiadło. Zobaczcie, kto zagra jesienią w woj. śląskim

Świetliki

Chorzów, 22 września

Marcin Świetlicki na koncercie Świetlików 28 listopada 2021 r. w klubie NRD w Toruniu Fot. Maciej Wasilewski / Agencja Wyborcza.pl

Zespół kiedyś młodzieżowy, a obecnie kultowy, zagra w Chorzowskim Centrum Kultury. Grupa wydała do tej pory siedem płyt długogrających. Frontmanem jest Marcin Świetlicki - poeta, prozaik i dziennikarz, współtworzy również zespół Zgniłość i trio Morświn.

Riverside

Gliwice, 25 września

Riverside to jeden z niewielu polskich zespołów, któremu udało się osiągnąć międzynarodowy sukces. W kręgach mówi się o nich jako o „polskim towarze eksportowym". Ta warszawska grupa obchodzi właśnie jubileusz 20-lecia istnienia i w związku z tym przygotowała program „RIVERSIDE 20", podczas którego zaprezentuje przekrojowy materiał ze wszystkich swoich płyt. Będzie ich można posłuchać w Arenie.

Apostolis Anthimos

Bielsko-Biała, 25 września

Apostolis Anthimos Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Wyborcza.pl

Apostolis Anthimos, urodzony w Polsce Grek, uznawany jest za jednego z najciekawszych instrumentalistów. To gitarzysta z powołania, a perkusista z zamiłowania. Nieodłącznie kojarzony jest z bluesem (Dżem, Krzak, SBB), ale również z jazzem i rockiem, muzyką fusion. „Apostolis Anthimos Parallel Worlds" to nowy projekt muzyka, w którym bluesowe brzmienie gitary Apostolisa przeplata się z rockowo-jazzowym klimatem jego bębnów. Koncert usłyszeć będzie można w Cavatina Hall.

Magda Umer

Chorzów, 28 września

Magda Umer Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Mistrzyni interpretacji piosenki literackiej Magda Umer zaśpiewa w MDK-u Batory. Podczas recitalu publiczność usłyszy utwory z płyt „Noce i sny", „Wciąż się na coś czeka" oraz piosenki wizytówki artystki. W trakcie występu wokalistka opowiada też o autorach tych piosenek i o swoim życiu, tworząc tym samym intymny, pełen emocji spektakl.

Brodka

Bielsko-Biała, 30 września

Brodka Fot. Materiały prasowe

Monika Brodka to charyzmatyczna wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, reżyserka klipów, producentka oraz artystka konceptualna, która tyle samo uwagi poświęca warstwie muzycznej, tekstowej, jak i wizualnej swoich projektów. Redefiniuje się na nowo z każdym kolejnym albumem, czerpiąc z rocka alternatywnego, popu, elektroniki oraz muzyki gór, w której wyrosła. Opracowała własny niepowtarzalny, bezkompromisowy styl. Artystka zaśpiewa w Bielskim Centrum Kultury.

Muchy

Radzionków, 1 października

Zespół Muchy Fot. Wojciech Królak / Agencja Wyborcza.pl

Niegdyś „najlepszy polski zespół bez kontraktu" i nadzieja rodzimej alternatywy, pierwsza generacja polskiej muzyki XXI wieku. Muchy wystąpią w Centrum Kultury „Karolinka". Na koncercie zespół zaprezentuje m.in. utwory z nowej płyty „Szaroróżowe".

Sebastian Riedel

Katowice, 6 października

Sebastian Riedel, lider zespołu Cree, gitarzysta, wokalista, kompozytor i aranżer zaprasza do sali koncertowej Miasta Ogrodów na wyjątkowy koncert spod znaku blues-rocka. Razem z nim wystąpią m.in.: Józef Skrzek (SBB), Jerzy Styczyński (Dżem), Dariusz Kozakiewicz (Perfect), Piotr Cugowski, Piotr Nalepa, Krzysztof Głuch, Max Ziobro i zespół Cree z premierowym materiałem oraz Kwartet Smyczkowy Piotra Steczka.

Fot. Joanna Nowicka / Agencja Wyborcza.pl

Miuosh

Katowice, 13-15 października

„Miuosh Akustycznie 3" to trzecia część akustycznego projektu artysty, który skupia od 2016 roku na jednej scenie muzyków FDG.Orkiestry, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz gości specjalnych. Ta odsłona nosi tytuł „Przyjdź do mnie". Miuosh zaprosi słuchaczy do miejsca, w którym na co dzień tworzy i czuje się najlepiej - do swojej pracowni. W trasę pojedzie z nim autentyczne wyposażenie tego miejsca - od pianina po mikrofony.

Miuosh Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl

Henryk Miśkiewicz

Katowice, 16 października

Dorota i Henryk Miśkiewicz Fot. Iza Grzybowska

Henryk Miśkiewicz, jeden z najwybitniejszych saksofonistów altowych, wystąpi w sali koncertowej NOSPR-u. Zaprosił gości: Ewę Bem, Andrzeja Jagodzińskiego, Marka Napiórkowskiego, Adama Nowaka, Piotra Orzechowskiego „Pianohooligan", Jana „Ptaszyna" Wróblewskiego i oczywiście dzieci: Dorotę i Michała. Koncert poprowadzi Marcin Kydryński. Wydarzenie to będzie okazją do zaprezentowania twórczości Miśkiewicza - rasowego jazzmana, który niejednokrotnie kolaborował też z innymi gatunkami.

Behemoth

Katowice, 19 października

Koncerty w Łodzi. 6.02.2020. Atlasa Arena. Na scenie zespół Behemoth Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl

Polski Behemoth oraz grupa Arch Enemy ze Szwecji zaprezentują się fanom w katowickim Spodku w ramach wspólnej trasy koncertowej po Europie. Na scenie wystąpią też gościnnie dwie inne kapele: Carcass z Wielkiej Brytanii oraz Unto Others z USA (dawne Idle Hands).

Dżem

Katowice, 23 października

Koncert zespołu Dżem w Rybniku Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl

Zespół Dżem zagra w Spodku symfoniczny koncert z udziałem orkiestry Le Quattro Stagioni, którą poprowadzi dyrygent Tadeusz Żmijewski. Na scenie wystąpi 44 uzdolnionych muzyków, w tym gościnnie artyści pochodzący z Ukrainy.

Grzegorz Turnau

Rybnik, 25 października

Grzegorz Turnau Fot. Franciszek Mazur / Agencja Wyborcza.pl

Grzegorz Turnau obchodzi w tym roku 55. urodziny i postanowił uczcić ten czas serią koncertów pod szyldem „Znów wędrujemy Live". Wokalista zaśpiewa w Teatrze Ziemi Rybnickiej m.in. piosenki z ostatniej płyty „Bedford School".

Hunter

Zabrze, 28 października

Koncert zespołu Hunter Fot. Maciej Świerczyński / Agencja Wyborcza,pl

Polski zespół Hunter, wykonujący muzykę z pogranicza thrash i heavy metalu, wystąpi w Niezależnym Centrum Kultury Wiatrak. – Ta trasa to nasz protest wobec toczącej się wojny w Ukrainie. Jedną z najgorszych rzeczy, jaka może nas teraz spotkać, to zobojętnienie, dlatego możecie się spodziewać bardzo głośnego i cholernie mocnego seta - zapowiadają muzycy.

Enej

Zabrze, 4 listopada

Zespół Enej fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Olsztyńska grupa Enej będzie świętowała tej jesieni swoje 20-lecie w Niezależnym Centrum Kultury Wiatrak. Kapela wykonuje muzykę z pogranicza folku, rocka, ska, punku i szeroko pojętej alternatywy.

Katowice, 5 listopada

Wojtek Mazolewski Fot. Piotr Hejke / Agencja Wyborcza.pl

Wojtek Mazolewski Quintet wyruszy tej jesieni w trasę po Polsce, w ramach której zawita także na Śląsk - do sali koncertowej NOSPR-u. Do udziału w koncertach zaprosił ciekawych gości. Wystąpią z nim m.in. Artur Rojek, Krzysztof Zalewski, Fisz, Król, Spięty, Miuosh, Kwiat Jabłoni i Szczyl.

Maja Kleszcz

Katowice, 11 listopada

Maja Kleszcz Fot. Justyna Jaworska / Mystic Production

W kinoteatrze Rialto z programem „B.L.UES" wystąpi Maja Kleszcz - artystka uważana przez krytykę i prasę za jedną z najlepszych wokalistek w Polsce.

Dawid Podsiadło

Katowice, 12 listopada

Międzynarodowe Centrum Kultury to jeden z przystanków na trasie „Post Produkcja Tour", z którą Dawid Podsiadło odwiedzi osiem największych hal koncertowych w Polsce. Będzie można usłyszeć utwory m.in. z jego najnowszej, czwartej studyjnej płyty. Nie zabraknie też doskonale znanych publiczności „klasyków".

Wodecki Twist

Bielsko-Biała i Katowice, 12 i 13 listopada

W ramach trasy Wodecki Twist znani polscy wykonawcy odtworzą i odświeżą najbardziej znane i lubiane utwory tego artysty. Zaśpiewają m.in. Maciej Maleńczuk, Krzysztof Zalewski, Andrzej Lampert, Natalia Szroeder, Joanna Kulig czy Ralph Kaminski. Autorem aranżacji jest Tomek Szymuś, pod jego batutą zagra orkiestra. Koncerty w naszym regionie odbędą się w bielskiej Cavatina Hall i dzień później w katowickim Spodku.

Gloria Campaner i Leszek Możdżer

Bielsko-Biała, 19 listopada

Leszek Możdżer Fot. Łukasz Gawroński

Poważna, klasyczna pianistyka wybitnej Glorii Campaner skontrastowana zostanie podczas koncertu w Cavatina Hall ze spontanicznymi, improwizowanymi partiami Leszka Możdżera, który sam - będąc wykształconym pianistą klasycznym - wzbogaca klasyczne kompozycje o zaskakujące, nowe elementy. Pianiści urozmaicą swój występ także o brzmienia elektroniczne oraz hipnotyzujące instrumenty z pracowni mistrza Pinuccio Sciola – śpiewające kamienie, które wydają niesamowite, kosmiczne dźwięki!

Agnieszka Chylińska

Zabrze, 24 listopada

Jesienią zostanie wydany najnowszy album Chylińskiej, zatytułowany „Never Ending Sorry", a artystka ruszy w trasę koncertową. Odwiedzi też Dom Muzyki i Tańca. - Chcę zaprosić na tę trasę jak dawno niewidziany przyjaciel, z szeroko otwartymi ramionami. Przyjaciel, który ma tyle do opowiedzenia, który nie może się doczekać tego spotkania. Po latach muzycznych eksperymentów wracam do siebie, wracam do was wciąż ta sama, choć jak zawsze nigdy taka sama... – mówi Agnieszka Chylińska.

Agnieszka Chylińska Fot. Jan Rusek / Agencja Wyborcza.pl

Muniek Staszczyk

Cieszyn, 26 listopada

Muniek Staszczyk Fot. Maciek Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Muniek i Przyjaciele to akustyczna odsłona koncertów w wykonaniu Muńka Staszczyka, lidera formacji T.Love. Program jest wypadkową różnych projektów artystycznych Muńka, zarówno z repertuaru zespołu T.Love, jak i działań solowych wokalisty, zawiera też przeboje z najnowszej solowej płyty muzyka „Syn miasta". Koncert odbędzie się w Teatrze im. Adama Mickiewicza.

Pablopavo i Ludziki

Bielsko-Biała, 27 listopada

Pablopavo i Ludziki Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Wyborcza.pl

Pablopavo i Ludziki, czyli Paweł Sołtys i jego zespół zagrają w Bielskim Centrum Kultury. Wokalista jest także utalentowanym pisarzem - to laureat Paszportów „Polityki" i Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego, był też nominowany do Nagrody Literackiej Nike, dlatego teksty jego utworów są przenikliwe, poetyckie i jednocześnie znakomicie oddają ducha naszych czasów.

Badach, Napiórkowski, Herdzin

Katowice, 28 listopada

Kuba Badach Fot. Grażyna Marks / Agencja Wyborcza.pl

Kompozytor i aranżer Krzysztof Herdzin, wokalista Kuba Badach i gitarzysta Marek Napiórkowski wystąpią w sali koncertowej NOSPR-u z symfonicznymi aranżami utworów kultowej brytyjskiej grupy Dire Straits. „Money for Nothing", „Sultans of Swing", „Walk of life", „Brothers in Arms" to tylko niektóre hity, które będzie można usłyszeć. W wykonaniu orkiestry dodatkowo zyskają nowy wymiar.