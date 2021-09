Spektakle będzie można oglądać m.in. w Teatrze Śląskim w Katowicach, Operze Śląskiej w Bytomiu, Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark, Śląskim Teatrze Lalki i Aktora Ateneum, Teatrze Nowym w Zabrzu i Teatrze Małym w Tychach.

W niedzielę, 12 września, na familijne przedstawienia i warsztaty w plenerze zaprosi Teatr Gry i Ludzie z Katowic. A 11 września aż 13 teatrów metropolii pokaże swoje najlepsze spektakle. Bilety będą – jak zawsze podczas Nocy Teatrów – w cenach bardzo atrakcyjnych.

Oprócz spektakli będą także atrakcje specjalne: koncerty, wspólne muzykowanie z artystami, warsztaty, pokazy, spotkania z twórcami. Wszystko za przysłowiową złotówkę lub za darmo.

Podobnie jak w latach minionych, na spektakle i wydarzenia sobotniej Nocy Teatrów Metropolii dojedziemy za darmo publiczną komunikacją miejską ZTM – autobusem, tramwajem lub trolejbusem. Zwolnienie z opłat obowiązuje pod warunkiem, że będziemy mieli przy sobie specjalny, okolicznościowy bilet. Można go wydrukować lub pobrać na telefon ze strony nocteatrowmetropolii.pl. W razie kontroli bilet trzeba będzie pokazać w wersji PDF.

SPEKTAKLE, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ

Aż 13 teatrów metropolii pokaże w sobotę, 11 września swoje najlepsze spektakle. Podpowiadamy, które szczególnie warto zobaczyć.

„Napój miłosny" w Operze Śląskiej w Bytomiu (godz. 18)

'Napój miłosny' - spektakl Opery Śląskiej w Bytomiu Krzysztof Bielinski

Opera komiczna Gaetana Donizettiego jest chętnie wystawiana przez teatry. W Bytomiu zobaczymy ją pod kierownictwem muzycznym Francka Chastrusse Colombiera i w reżyserii Karoliny Sofulak. Rolę Adiny kreuje utalentowana i wielokrotnie nagradzana Gabriela Gołaszewska, a w partii Nemorina usłyszymy dobrze znanego Andrzeja Lamperta.

– „Napój miłosny" to opera, w której miłość triumfuje. Donizetti zadedykował ją wszystkim kobietom Mediolanu. Momenty bardzo poruszające, liryczne, mieszają się tutaj z komediowymi gagami. Orkiestra w perfekcyjny sposób podkreśla zarówno momenty komiczne, jak i te romantyczne – mówi kierownik muzyczny Franck Chastrusse Colombier.

Historia miłości Adiny i Nemorina – w wersji reżyserskiej Karoliny Sofulak toczy się w hotelu i… nie jest to przypadek. Reżyserka przyznała, że inspirowała się twórczością Wesa Andersona, a szczególnie filmem „Grand Budapest Hotel"! Adina jest szefową placówki, a zakochany w niej Nemorino to skromny boy hotelowy. Chcąc zdobyć jej serce, daje się zwieść obietnicom doktora Dulcamary, który sprzedaje mu tajemniczy eliksir. Aby jednak zdobyć miłość Adiny, chłopak musi także pokonać rywala, którym jest Belcore. Czy pomoże mu w tym towar zakupiony u Dulcamary? Wartka akcja, pełna komicznych sytuacji, zaprezentowana zostanie w przepięknej oprawie bel canto.

– Są wśród oper eskapistyczne baśnie, które potrzebują jedynie odświeżonego wdzianka, ale działają na nas najlepiej w otoczce szeroko pojętej „przeszłości" – opowieści, które zdają się zaczynać od „byli sobie kiedyś…". Takim dziełem jest właśnie „Napój miłosny", jedna z niewielu nadal zabawnych oper komicznych. Dla mnie jest to tytuł szczególnie atrakcyjny także ze względu na silną centralną postać kobiecą – dodaje reżyserka.

Bilety w cenie 80 zł; rezerwacja: 32 396 68 77, 32 396 68 15; kasa@opera-slaska.pl.

„Łysek z pokładu Idy" w Teatrze Ateneum w Katowicach (godz. 16)

'Łysek z pokładu Idy' w Teatrze Ateneum w Katowicach (godz. 16) Tomasz Zakrzewski

Scenariusz tego pięknego spektaklu w reżyserii Konrada Dworakowskiego powstał na podstawie krótkiej noweli o koniu Łysku, pracującym w kopalni przy transporcie węgla. Zwierzęta nie wyjeżdżały na powierzchnię, po pewnym czasie traciły więc często wzrok; zwykle kończyły życie na dole. Wzruszająca opowieść Gustawa Morcinka sięga początków XX w.

Między bohaterami, górnikiem Kubokiem i towarzyszącym mu pod ziemią koniem, nawiązuje się niezwykła relacja. Łysek staje się nie tylko mądrym partnerem w pracy, ale też świetnym kompanem, któremu można się zwierzyć, z którym można pogadać, a nawet się z nim pokłócić.

Poetycka, pełna metafor sceniczna wersja „Łyska…" opowiada tę historię z dzisiejszej perspektywy, nabierając dzięki temu głębszych i uniwersalnych znaczeń.

To przedstawienie, które rozczula, smuci, raduje, skłania do refleksji, wyciska w oku łzę. Z pomysłem, szacunkiem, ale i z odwagą reżyser bowiem odniósł się do tekstu Morcinka. – To nie lada wyzwanie, z którym postanowiłem się zmierzyć i ciekawy pretekst, by poruszyć problem górnictwa w niełatwym kontekście. Na całym świecie trwają przecież strajki w sprawie klimatu, a o kopalniach w Polsce mówi się nie od dziś. My opowiadamy przede wszystkim o Łysku, ale nie jest on tylko koniem – choć opowiadamy historię konia. Ma dwoistą postać, jest też człowiekiem. Chcemy zobaczyć, jak ta postać odwołuje się do ludzi, którzy codziennie schodzą do podziemi i ludzi, którzy żyją w takim otoczeniu, a niekoniecznie są górnikami. Jaka jest ich przyszłość? Łysek jest też dla mnie metaforą Śląska uwięzionego w kopalni. W warstwie wizualnej mamy do czynienia z dwiema sferami: teatrem aktorskim i lalkami koni, które są takim symbolem uwięzienia – mówi Konrad Dworakowski.

Bilety kosztują 15 zł; rezerwacja: 32 253 77 79; 32 602 92 56; dow@ateneumteatr.pl.

„Ożenek" w Teatrze Miejskim w Gliwicach (godz. 19)

'Ożenek' w Teatrze Miejskim w Gliwicach Jeremi Astaszow / ASTASHOW STUDIO /

Agafia Tichonowna za wszelką cenę pragnie wyjść za mąż. Ma aż pięciu kandydatów, więc niby jest w kim wybierać, a jednak… Procesowi wyboru towarzyszy armia doradców, którzy wiedzą przecież, co dla Agafii jest najlepsze, choć własnego szczęścia zbudować nie potrafili. Wzrok wybranki przyciąga wyjątkowo oporny kandydat, Iwan Kuźmicz Podkolesin. Zwleka, wybrzydza, marudzi i jest nieskory do związku. W tej przezabawnej męsko-damskiej grze pozorów przyglądamy się marzeniom o partnerze idealnym oraz mieszczańskiej pogoni za blichtrem, pieniądzem, uznaniem.

Spektakl gliwickiego teatru jest niebywale ożywczy, lekki i dowcipny. Choć utwór Mikołaja Gogola jest satyrą na obyczajowość XIX-wiecznej Rosji, to wciąż jest aktualny, bo ludzie się raczej nie zmieniają. Dodatkowo Paweł Aigner, reżyser spektaklu postanowił pobawić się i tekstem i inscenizacją. Czyni to rewelacyjne, nie krzywdząc tekstu zapewnia widzom przednią zabawę, a aktorkom i aktorom wielką satysfakcję.

Bilety kosztują 20 zł; rezerwacja: 32 230 49 68; bow@teatr.gliwice.pl.

„Szczęście" w Teatrze Bez Sceny w Katowicach (godz. 19)

'Szczęście' w Teatrze Bez Sceny w Katowicach materiały prasowe

Przyglądamy się w tym spektaklu gorzko-słodkim perypetiom pary kochanków: Aleksandra i Luizy, którzy poznali się w okolicznościach mało romantycznych. Właściwie to najpierw poszli ze sobą do łóżka, a potem dopiero zaczęli się poznawać. Co więcej, okoliczności tego poznawania były raczej nietypowe i nie wróżyły tej znajomości dobrze.

Po wspólnie spędzonej nocy Luiza postanawia bowiem… uwięzić Aleksandra w swoim mieszkaniu. Który facet po takiej akcji zadzwoniłby do takiej dziwaczki, aby po raz kolejny się z nią umówić? No właśnie! A Aleksander będzie kontynuował tę znajomość, choć Luiza będzie starała się go zniechęcać – wszak wiedzie żywot kobiety wyzwolonej.

Bohaterowie to ludzie dojrzali, z bagażem doświadczeń. Po raz kolejny jednak próbują zbudować związek, który przyniósłby im odrobinę szczęścia.

Ta skromna inscenizacja w reżyserii Andrzeja Dopierały skrzy się dobrym humorem, ale nie jest wolna od pewnej dozy zawodu, której dostarcza finałowa wolta. Opowieść toczy się w symbolicznym kręgu, z wykorzystaniem kilku niezbędnych przedmiotów oraz rozbijających iluzję nagrań „jak w starym kinie".

Dopierale na scenie towarzyszy Anna Kadulska i para ta świetnie się ze sobą dogaduje, co zresztą bywalcy Teatru bez Sceny wiedzą nie od dziś. Jest między nimi niezwykła chemia.

Bilety po 10 zł; rezerwacja: 606 611 926, 602 442 707; teatrbezsceny@gmail.com.

„Obserwator" w Teatrze Korez w Katowicach (godz. 18)

'Obserwator' w Teatrze Korez w Katowicach materiały prasowe

Mamy okazję co miesiąc zarabiać mnóstwo kasy, ale w ramach okresu próbnego przez tydzień, w czasie wolnym od pracy, towarzyszy nam „obserwator" i rejestruje każdy nasz ruch. Jaki bałagan może z tego wyniknąć, dowiecie się przychodząc na „Obserwatora" – najnowszy spektakl teatru Korez, wyreżyserowany przez Huberta Bronickiego i Mirosława Neinerta.

Nie jest to przedstawienie zbudowane z samych gagów, pod publiczkę. To pewnego rodzaju opowieść o „współczesnym everymanie", któremu niczym cień towarzyszy niemy strażnik, krępujący jego wolność osobistą. To historia złożona z celnych obserwacji na temat ludzkich zachowań i współczesnych mechanizmów rządzących światem, inkrustowana zabawnymi refleksjami, które przejawiają się w dialogach i sytuacjach, w jakich znaleźli się bohaterowie.

Jeśli zaś idzie o warstwę teatralną – lekkości i dowcipu tekstowi autorstwa Tomasza Jachimka dodają rzecz jasna aktorzy, którzy pierwszorzędnie i bezbłędnie proponują pewne typy bohaterów, a także kilka odreżyserskich smaczków. Jest w tym spektaklu też kilka dodatkowych scen, podczas których oglądamy aktorów w trakcie pracy. Sytuacje te burzą iluzję, w którą zostajemy wprowadzeni, ale tylko na chwilę.

„Obserwator" jest trzecią w Korezie realizacją autorskiego scenariusza Tomasza Jachimka – kabareciarza i konferansjera (po „Koledze Mela Gibsona" i „Wiwisexii"). Jest też chyba propozycją najbardziej stonowaną, w której powaga miesza się z żartem, prawda z udawaniem, życie z jego kreowaniem, a stereotypy z nieoczywistościami.

Bilety kosztują 40 zł – normalny; 30 zł – ulgowy. Rezerwacje: tel. 32 785 70 15.

„Nikaj" w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu (godz. 18)

'Nikaj' w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu Maciej Stobierski

Pierwsza w tym sezonie premiera Teatru Zagłębia w koprodukcji z Teatrem Śląskim w Katowicach. Reżyseruje Robert Talarczyk, a tekst sztuki napisał Zbigniew Rokita, autor reportażu „Kajś", nominowanego m.in. do Nagrody Literackiej Nike 2021.

Sztuka nie ma jednak nic wspólnego z jego książką. To spojrzenie – z przymrużeniem oka – na trwające od dekad antagonizmy dzielące mieszkańców i mieszkanki po obu stronach Brynicy.

Bilety kosztują 5 zł; rezerwacja: 32 266 11 27, rezerwacje@teatrzaglebia.pl.