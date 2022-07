Okazuje się, że Tarnowskie Góry to nie tylko miasto gwarków, ale też kolejarzy, dawnych słynnych zakładów odzieżowych czy znanej niegdyś fabryki mydła, w której znaleźliśmy nocleg.

Akcja „Miasto na jedną noc". Reporterki i reporterzy „Wyborczej" przez 10 wakacyjnych weekendów odwiedzają 10 miast. Opowiadamy i pokazujemy Wam, dlaczego warto się do nich wybrać, co zjeść, jakie są największe atrakcje. Zaczęliśmy w Wałbrzychu, byliśmy w Poznaniu. Teraz czas na Tarnowskie Góry. Liczymy na Wasze podpowiedzi, co jeszcze warto tu zobaczyć. A może czego unikać? Gdzie zjeść? Co odwiedzić? Piszcie na miastonajednanoc@wyborcza.pl

Zajrzeliśmy do podziemnego świata gwarków, a więc do wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga. Teraz zobaczymy, co oferują Tarnowskie Góry na powierzchni.