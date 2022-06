Wkrótce otwarcie Metrolabu. Na początek warsztaty i debata

Każdego dnia na uczestników będą czekały wycieczki krajoznawcze po ciekawych miejscach w Metropolii. Nie będą to jednak znane turystyczne wizytówki. Architekci oraz publicyści zabiorą do mniej znanych zakątków Metropolii i pokażą ich wyjątkowość. „Bytom od zadka", „Nieznana historia architektury Śląska", „Zapomniane Zagłębie" oraz „Spacer po awangardowych Tychach" to tematy wycieczek.

Z kolei Gil Penalosa, światowy autorytet w dziedzinie tworzenia demokratycznych i przystępnych mieszkańcom przestrzeni miejskich, będzie mówić o zasadach aktywności i partycypacji mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Można będzie spotkać też architekta Przemo Łukasika, Filipa Springera, reportażystę i fotografa, Olgę Drendę, pisarkę, oraz historyczkę Annę Syskę, autorkę książki „Spodek w Zenicie".

Metropolia Idei. Spotkanie z prof. Tadeuszem Sławkiem

21 czerwca o godz. 16.30 zapraszamy do Galerii Teatru Korez w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 2). O tej porze w ramach projektu Metropolia Idei rozpoczniemy wyjątkowe warsztaty dla mieszkańców regionu. Przyjrzymy się nieco bliżej pomysłowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która chce uruchomić MetroLab, czyli miejskie laboratorium. Czym są takie miejsca i po co powstają? Co mogą zmienić? Od razu nasuwają się takie pytania, odpowiedzi dostarczymy w nietypowy sposób. Razem z mieszkańcami Metropolii zastanowimy się, jakich miejskich innowacji MetroLab powinien zacząć szukać już na początku swojej działalności. Czy powinien się skupić na komunikacji miejskiej? Na smogu? A może edukacji? A co z zielenią w mieście i kulturą? A co z budżetem obywatelskim? Co wymaga zmian i poprawek? Jakie miejskie eksperymenty chcemy przeprowadzić? Zamkniemy jakąś ulicę dla samochodów czy może urządzimy szkolną klasę bez ocen?

REKLAMA

Odpowiedzi poszukamy na warsztatach. Prosimy o zapisy pod adresem: przemyslaw.jedlecki@agora.pl.

Bezpośrednio po nich o godz. 18.15 w tym samym miejscu będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi o tym, jak dziś wygląda miejski dyskurs. Czy żyjemy w bańkach i tylko żądamy? Czy potrafimy ustąpić? Czym jest wspólne dobro w mieście?

Naszymi gośćmi będą: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, prof. Tadeusz Sławek, filolog, autorytet w zakresie teorii i historii literatury, dr Piotr Kulas, socjolog i historyk idei, oraz Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, i Aneta Moczkowska, ekspertka projektów społecznych, była wiceprezydent Tychów i prezes Parku Śląskiego