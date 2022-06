Metropolia uruchomi własne laboratorium. Jak szukać miejskich innowacji i rozmowa z prof. Tadeuszem Sławkiem

21 czerwca zapraszamy na wyjątkowe spotkanie. O tym, jak zmieniać miasta i czy potrafimy myśleć nie tylko o sobie, będziemy rozmawiać m.in. z prof. Tadeuszem Sławkiem.

21 czerwca o godz. 16.30 zapraszamy do Galerii Teatru Korez w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 2). O tej porze w ramach projektu Metropolia Idei rozpoczniemy wyjątkowe warsztaty dla mieszkańców regionu. Przyjrzymy się nieco bliżej pomysłowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która chce uruchomić MetroLab, czyli miejskie laboratorium. Czym są takie miejsca i po co powstają? Co mogą zmienić? Od razu nasuwają się takie pytania, odpowiedzi dostarczymy w nietypowy sposób. Razem z mieszkańcami Metropolii zastanowimy się, jakich miejskich innowacji MetroLab powinien zacząć szukać już na początku swojej działalności. Czy powinien się skupić na komunikacji miejskiej? Na smogu? A może edukacji? A co z zielenią w mieście i kulturą? A co z budżetem obywatelskim? Co wymaga zmian i poprawek? Jakie miejskie eksperymenty chcemy przeprowadzić? Zamkniemy jakąś ulicę dla samochodów czy może urządzimy szkolną klasę bez ocen?