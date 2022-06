Podczas niedawnego spotkania European Metropolitan Authorities (EMA) samorządowcy podpisali deklarację o wzmocnieniu roli obszarów metropolitalnych oraz konieczności podejmowania działań na rzecz neutralności klimatycznej oraz zrównoważonego i ekologicznego mieszkalnictwa. Wśród sygnatariuszy jest także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która będzie gospodarzem forum EMA. Odbędzie się ono jeszcze w czerwcu w Katowicach podczas Światowego Szczytu Miejskiego (WUF11) i zostanie zwieńczone podpisaniem deklaracji katowickiej.

– Deklaracja sieci EMA wskazuje na konieczność nowego podejścia do roli metropolii w sytuacji, którą wytworzyły pandemia koronawirusa oraz kryzys klimatyczny – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. Jego zdaniem ostatnie lata pokazują, że to właśnie metropolie odgrywają bardzo ważną rolę w skutecznym rozwiązywaniu nowych problemów, ponieważ są najbliżej mieszkańców. – Dlatego też tak ważne jest wzmocnienie ich roli poprzez np. umożliwienie korzystania z unijnych instrumentów finansowych na rzecz odbudowy i odporności – mówi Kazimierz Karolczak.

Treść deklaracji jest na razie utrzymywana w tajemnicy. Podobnie jak pytania do Wielkiego Testu Wiedzy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zapraszamy na Wielki Test o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

REKLAMA

Oficjalnie nasza metropolia, złożona z 41 miast i gmin, rozpoczęła działanie w 2018 r. Jak samorządowcy dzięki niej zmienili region przez ostatnie pięć lat? Co się wydarzyło i co jeszcze przed nami? O tym piszemy już od kilku tygodni. Przy okazji sprawdzamy naszą wiedzę o metropolii. Co tydzień publikujemy kilka pytań na jej temat. Ostrzegamy, nie zawsze są łatwe. Ale warto się z nimi zmierzyć, bo 20 czerwca zorganizujemy Wielki Test Wiedzy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zwycięzca otrzyma 5 tys. zł nagrody. Osoba, która zajmie drugie miejsce na podium, może liczyć na 3 tys. zł. 1 tys. zł to nagroda za trzecie miejsce.

Test odbędzie się 20 czerwca o godz. 17 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pytania będą dotyczyły gospodarki i inwestycji, komunikacji, rozwoju i nauki, kultury, turystyki i rekreacji. Podczas Wielkiego Testu Wiedzy o Metropolii chętni będą musieli odpowiedzieć aż na 50 pytań.

REKLAMA

Zgłoszenia do Wielkiego Testu przyjmujemy pod adresem mailowym wielkitestwiedzy@katowice.agora.pl. W treści zgłoszenia należy podać swoje imię i nazwisko oraz oświadczenie „Akceptuję regulamin konkursu". Regulamin jest dostępny tutaj.

Najpierw jednak jak co piątek przygotujmy się razem do tego sprawdzianu.