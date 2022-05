Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wkrótce kończy pięć lat. Czy już okrzepła? Opatrzyła się? Czy dobrze działa? Co się zmieniło dzięki niej? O tym na pewno chętnie będą mówili samorządowcy z regionu. Na razie zamiast analiz i opinii proponujemy mieszkańcom Metropolii wspólną „klasówkę" na jej temat.

Zanim do tego dojdzie, musimy jednak odrobić kilka lekcji. Dlatego przypominamy o tym, co się już wydarzyło albo wydarzy w Metropolii.

W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się np. sporo o velostradach. W tych dniach podpisano bowiem porozumienie między GZM a jedenastoma miastami w sprawie ich budowy. Dowiedzieliśmy, że w Metropolii łącznie powstanie osiem velostrad o długości ok. 120 km.

– Velostrady zintegrują jeszcze bardziej miasta i gminy. Dotychczas miasta GZM budowały lokalne drogi, realizując tylko nieliczne inicjatywy z miastami sąsiednimi – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Zanim powstała metropolia, było to trudne zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym. Dzięki temu, że działamy razem w ramach GZM, realizacja tego typu ponadlokalnych inwestycji jest zdecydowanie usprawniona. Powstanie Velostrad GZM zostanie w całości sfinansowane z budżetu Metropolii i dotacji zewnętrznych, o które będziemy się ubiegać na ten cel – podkreśla.

Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, zwraca uwagę, że szybkie połączenie rowerowe: z jednej strony z Katowicami, a z drugiej z Czeladzią, Będzinem i Dąbrową Górniczą – będzie dla mieszkańców podregionu sosnowieckiego rozwiązaniem otwierającym nowe możliwości dla codziennych podróży.

Velostrady w Metropolii. Co o nich wiemy?

– Z niecierpliwością czekamy na realizację velostrad, a mówimy tutaj o budowie ok. 10 km tras wyłącznie na terenie Sosnowca, w sumie z innymi miastami mamy już blisko 30 km. Budowa velostrady śladem dawnej linii kolejowej wzdłuż ulicy Wiązowej oraz Sedlaka do ścisłego centrum miasta i dalej w kierunku ulicy Żeromskiego pozwoli na szybki transfer pomiędzy Sosnowcem i Katowicami. Dodatkowe połączenia z miastami Zagłębia również dają same plusy – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic, podkreśla z kolei, że tylko na terenie Katowic powstanie prawie 16 km dróg rowerowych o standardzie velostrady.

– Połączenie Katowic z Sosnowcem, Mysłowicami i Gliwicami znacznie usprawni dojazd do pracy czy zwiedzanie przy wykorzystaniu „dwóch kółek". W połączeniu z funkcjonującymi i budowanymi drogami rowerowymi, które docelowo mają połączyć chociażby Nikiszowiec z Giszowcem czy ulicę Gospodarczą z Osiedlem Paderewskiego przez tereny Doliny Trzech Stawów, tworzymy infrastrukturę, która ma przekonać mieszkańców do tego, że warto przemieszczać się przy użyciu roweru – mówi Waldemar Bojarun.

Zapraszamy na Wielki Test o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Oficjalnie nasza Metropolia złożona z 41 miast i gmin rozpoczęła działanie w 2018 roku. Jak samorządowcy dzięki GZM zmienili region przez ostatnie pięć lat? Co się wydarzyło i co przed nami? O tym będziemy pisać przez kolejne tygodnie.

Przy okazji będziemy sprawdzać naszą wiedzę o Metropolii. Co tydzień opublikujemy parę pytań na jej temat. Ostrzegamy, nie zawsze będą łatwe. A 20 czerwca zorganizujemy „Wielki Test Wiedzy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Zwycięzca otrzyma 5 tys. zł nagrody. Osoba, która zajmie drugie miejsce na podium, może liczyć na 3 tys. zł, zaś 1 tys. zł to nagroda za trzecie miejsce.

Pytania będą dotyczyły kilku dziedzin: gospodarki i inwestycji, komunikacji, rozwoju i nauki, kultury, turystyki i rekreacji. Podczas Wielkiego Testu Wiedzy o Metropolii chętni będą musieli odpowiedzieć aż na 50 pytań.

Najpierw jednak, co piątek, przygotujemy się razem do tego sprawdzianu. Oto nasz kolejny minitest o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sprawdź, ile wiesz.

Zgłoszenia do Wielkiego Testu przyjmujemy pod adresem mailowym wielkitestwiedzy@katowice.agora.pl. W treści zgłoszenia należy podać swoje imię i nazwisko oraz oświadczenie „Akceptuję regulamin konkursu". Regulamin dostępny jest tutaj.