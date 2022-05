Na świecie trwają przygotowania do budowy trzeciego wymiaru miasta, czyli zagospodarowania przestrzeni do wysokości 120 metrów nad ziemią. Ma ona być miejscem dla nowych usług dronowych, które będą świadczone w sposób zorganizowany i bezpieczny. W tym celu Metropolia utworzyła Dronową Szkołę Prototypowania, do której zgłosiło się kilkudziesięciu urzędników z miast i gmin GZM. Pierwsze spotkanie szkoły odbyło się w czwartek, 28 kwietnia. Wzięło w nim udział ponad 40 uczestników.

Budowa „trzeciego wymiaru miasta" wpisuje się w europejską koncepcję U-Space. Przestrzeń, w której poruszać się będą drony na szerszą skalę, dotychczas była mało zagospodarowana, ale wkrótce może się to zmienić. Aktualnie trwają prace w grupach roboczych Komisji Europejskiej nad określeniem roli miast w zakresie organizowania i zarządzania swoją przestrzenią powietrzną. W związku z tym Metropolia prowadzi działania mające przygotować urzędy na nadchodzące zmiany. – Dronowa Szkoła Prototypowania to pakiet najważniejszych informacji o obszarze BSP, z głównym naciskiem na aspekty prawne, zarówno krajowe, jak i unijne – mówi Marcin Dziekański, kierownik projektu „Drony nad Metropolią". – Najważniejszym elementem szkoły jest proces identyfikacji kluczowych elementów miasta, mających wpływ na działania w powietrzu, które zostaną poddane analizom pod względem ryzyk i posłużą do wytworzenia prototypu mapy w przestrzeni powietrznej dla lotów BSP, ze wskazaniem tzw. dronostrad, czyli korytarzy powietrznych – wyjaśnia. Innowacje

Charakter w nowej formie - nowy Volkswagen T-Roc SPRAWDŹ! Materiał promocyjny partnera Szkoła dronowa w Metropolii W ramach szkoły powstanie pierwsza mapa wybranego obszaru w przestrzeni powietrznej, wyznaczająca testowo korytarze powietrzne z uwzględnieniem tego, co znajduje się na lądzie. Urzędnicy będą pracować pod okiem specjalistów z danych obszarów tematycznych. Zdobyta wiedza pozwoli im także na sprawniejsze poruszanie się w obszarze zamówień publicznych dotyczących technologii dronowych. REKLAMA Ponadto świadomość wykorzystania, budowania i ewentualnego zarządzania przestrzenią nad miastem jest także szansą przyciągania nowych usług, inwestorów i budowania wizerunku miasta otwartego na zmieniające się technologie. Samorządy zyskają w swoich szeregach „ambasadorów wiedzy o BSP", którzy mogą stanowić pierwszy kontakt dla osób i podmiotów chcących wdrażać profesjonalne usługi z wykorzystaniem dronów nad miastami. Dronowa Szkoła Prototypowania realizowana jest pod patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Spotkania w ramach tej inicjatywy potrwają do czerwca. To kolejna inicjatywa Metropolii w zakresie działań związanych z budowaniem świadomości i akceptacji społecznej dla technologii bezzałogowych. Przypomnijmy, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest członkiem grupy roboczej pracującej nad Strategią Dronową 2.0 dla Komisji Europejskiej. Komisja szacuje, że kompleksowy ekosystem dla ruchu bezzałogowych statków powietrznych będzie gotowy do 2030 roku. REKLAMA Zapraszamy na Wielki Test o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Oficjalnie nasza Metropolia złożona z 41 miast i gmin rozpoczęła działanie w 2018 roku. Jak samorządowcy dzięki GZM zmienili region przez ostatnie pięć lat? Co się wydarzyło i co przed nami? O tym będziemy pisać przez kolejne tygodnie. Przy okazji będziemy sprawdzać naszą wiedzę o Metropolii. Co tydzień opublikujemy parę pytań na jej temat. Ostrzegamy, nie zawsze będą łatwe. A 20 czerwca zorganizujemy Wielki Test Wiedzy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zwycięzca otrzyma 5 tys. zł nagrody. Osoba, która zajmie drugie miejsce na podium, może liczyć na 3 tys. zł, zaś 1 tys. zł to nagroda za trzecie miejsce. Pytania będą dotyczyły kilku dziedzin: gospodarki i inwestycji, komunikacji, rozwoju i nauki, kultury, turystyki i rekreacji. Podczas Wielkiego Testu Wiedzy o Metropolii chętni będą musieli odpowiedzieć aż na 50 pytań. Najpierw jednak, co piątek przygotujemy się razem do tego sprawdzianu. Minitest 5/10. Wielki Test Wiedzy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Zgłoszenia do Wielkiego Testu przyjmujemy pod adresem mailowym wielkitestwiedzy@katowice.agora.pl. W treści zgłoszenia należy podać swoje imię i nazwisko oraz oświadczenie „Akceptuję regulamin konkursu". Regulamin dostępny jest tutaj.