„Panie Gorbaczow, zburz ten mur!" – autor słów Ronalda Reagana poprowadził niedawno wykłady dla studentów z Metropolii. Prezydent USA do działania wzywał przywódcę ZSRR podczas wystąpienia pod Bramą Brandenburską w 1987 r. Autorem przemówienia był Peter M. Robinson. W Białym Domu był odpowiedzialny za wszystkie przemówienia Reagana.

Wykład w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wygłosił dzięki dofinansowaniu z Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. 24 maja studenci będą mogli wysłuchać jego kolejnego wykładu („Speechwriting. The Importance of Speeches and How to Write Them", trzeci zaplanowano na 9 czerwca („President Reagan, Prime Minister Thatcher and Pope John Paul II").