Jednym z najważniejszych zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest koordynowanie komunikacji miejskiej w regionie. Metropolia chce też zbudować kolej metropolitalną. Pod tym określeniem kryje się wiele zadań. Jednymi z nich jest doprowadzenie do budowy nowych torów oraz stacji i przystanków kolejowych.

Sukcesy już są. Sześć projektów liniowych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymało dofinansowanie na budowę torów w ramach programu Kolej Plus. Łączny koszt ich realizacji jest szacowany na ok. 1,65 mld zł. Znaczna część tej kwoty (od 75 do 85 procent w zależności od projektu) zostanie pokryta z budżetu programu.