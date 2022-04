„– Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenie. Wstaję rano za piętnaście trzecia. Latem to już widno. Za piętnaście trzecia jestem ogolony, bo golę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację. Tylko wstaję i wychodzę.

– No, ubierasz się pan.

– W płaszcz – jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu?

– Fakt!

– Do PKS mam pięć kilometry. O czwartej za piętnaście jest PKS.

– I zdanżasz pan?

– Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przystanek idę do mleczarni. To jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko, widzi pan, ma najszybszy transport, inaczej się zsiada. W Szymanowie zsiadam, znoszę bańki i łapię EKD. Na Ochocie w elektryczny do stadionu, a potem to już mam z górki, bo tak, w 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu, to znaczy w robocie. I jest za piętnaście siódma! To jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie, to po fajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra 22.50 jestem z powrotem. Golę się. Jem śniadanie i idę spać".

Ta wyjątkowa rozmowa dwóch robotników na dworcu kolejowym została wymyślona przez Stanisława Bareję, a my poznaliśmy ją w filmie „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", śmieszy i smuci jednocześnie.

Absurdalnego poczucia humoru nie trzeba wyjaśniać, ale co w tym smutnego. Ano to, że nasze miasta były źle projektowane od dawna i w wielu miejscach nic pod tym względem się nie poprawiło.

Oczywiście nie jest tak, że każdy z nas do pracy ma bardzo daleko. Stanisław Bareja wszystko przejaskrawił, ale to nie znaczy, że nie miał sporo racji.

Tracimy czas i pieniądze

Mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii też tracą czas w codziennych dojazdach. Z badań wynika, że rocznie każdy z nich spędza w korkach około 35 godzin. To dużo, ale oczywiście mniej niż mieszkańcy Londynu (148 godzin) czy Paryża (140 godzin) albo Brukseli (134 godziny). Korki nie tworzą się same. Samochody nie wyjechały z garaży i osiedlowych uliczek bez kierowców. Korki tworzymy my, mieszkańcy wielkich i małych miast, podczas prób załatwienia codziennych spraw.

Londyn od dawna boryka się z korkami na ulicach HTC One X

Jedziemy, wciąż zbyt często, własnym samochodem, ale też autobusem, tramwajem czy pociągiem oraz sporadycznie rowerem nie tylko do pracy, ale też na zakupy, odwozimy dzieci do szkoły, wyruszamy w miejską albo podmiejską podróż, by spotkać się ze znajomymi czy rodziną. Jedziemy, by dotrzeć do parku, na boisko, siłownię. Daleko jest też do teatru, kina i ulubionej restauracji. Wciąż jesteśmy w ruchu. Wciąż tracimy czas i pieniądze, by przemieszczać się z miejsca na miejsce.

A to nie koniec. Skoro z domu wszędzie jest daleko, a wokół „nie ma nic", a przynajmniej nie możemy tu zrealizować codziennych i wcale nie wyszukanych potrzeb, to rosną też koszty utrzymania miasta. Trzeba przecież zbudować więcej dróg, pociągnąć wodociągi, światłowody, opłacić komunikację miejską itd., itd. Samorządowcy potrzeby przeliczają na pieniądze i łapią się za głowy. Na wszystko nie starczy. Koszt realizacji życzeń zawsze przewyższy możliwości gminy. Przyszłość staje się niejasna.

Jaka przyszłość miast?

Eksperci głowią się nad scenariuszami rozwoju miast. Zgodni są bowiem w jednym: czekają je zmiany. Pytanie, czy rządzący i mieszkańcy są na to gotowi. Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęli analitycy i naukowcy, którzy stworzyli raport „Polskie miasta przyszłości". Pod uwagę wzięli cztery kryteria, m.in. ekologiczne budownictwo biurowe i mieszkalne. Najpierw jednak stworzyli trzy prawdopodobne według nich scenariusze przyszłości. Wykorzystali do tego tzw. badanie nt. prawdopodobnych ścieżek długoterminowego rozwoju (ang. foresight – red.).

– Zależało nam na zdiagnozowaniu stanu gotowości naszych aglomeracji do sprostania wyzwaniom, które niesie przyszłość. A te, okazuje się, nie są wcale tak optymistyczne, jak moglibyśmy się spodziewać – mówił Henryk Kwapisz, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych w Grupie Saint-Gobain, jednym z autorów raportu „Polskie miasta przyszłości", stworzonego wraz z Polskim Towarzystwem Studiów nad Przyszłością.

Miasto przyszłości

Pierwszy ze scenariuszy zakłada, że w 2050 roku większość naszego życia – w sferze zawodowej, towarzyskiej czy nawet szkolnej – toczy się w przestrzeni wirtualnej. Z jednej strony powodem jest silny rozwój technologiczny, z drugiej – coraz częściej występujące epidemie. Praca jest luksusem – firmom bardziej opłaca się zatrudnić robota niż człowieka. W konsekwencji tylko 20 proc. osób w wieku produkcyjnym pracuje i dobrze zarabia. Miasta konkurują między sobą o mieszkańców.

W drugim scenariuszu miasta przeszły już rewolucję ekologiczną, są zielone i czyste. Życie poza nimi jest nieopłacalne – zbyt kosztowne i niebezpieczne ze względu na spowodowane zmianami klimatycznymi zjawiska pogodowe, dlatego 80 proc. Polaków mieszka w miastach. Komfort życia jest jednak okupiony ilością pracy – większość ludzi pracuje ponad 12 godzin dziennie, wielu nie ma nawet jednego dnia wolnego. Miasto jest „15-minutowe" – wszędzie można dotrzeć w ciągu 15 minut.

Czy nasze miasta mogą być miastami 15-minutowymi? Fot. Info GZM

Ostatni wariant przewiduje przegranie walki ze zmianami klimatu. Konieczność adaptacji do nich sprawia, że koszty wody, energii elektrycznej czy odbioru ścieków są bardzo wysokie, na niektóre dobra, np. wodę pitną, wprowadza się reglamentację. Na fali kryzysu ekonomicznego zakazuje się budowania prywatnych inwestycji mieszkaniowych, wszystkie realizowane projekty mają charakter społeczny z przeznaczeniem na wynajem i lokale socjalne, a budowane są głównie poza miastami. Miasta się wyludniają.

– Scenariusze, które zaprezentowaliśmy w raporcie, nie muszą się zrealizować, to modele możliwych zmian, które dają wiele do myślenia – tłumaczył Kacper Nosarzewski, ekspert z Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. – Jako społeczeństwo oczekujemy ciągłego wzrostu poziomu komfortu czy swobody decydowania o naszych formach aktywności. Tymczasem wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatu, możliwym przedłużaniem się pandemii czy zmieniającymi się formami i miejscem pracy warto zadać sobie pytanie, jakie są ryzyka i jak się na nie przygotować – podkreśla.

Katowice i Metropolia miastem przyszłości?

W ramach raportu „Polskie miasta przyszłości" przeanalizowano więc działania siedmiu największych polskich aglomeracji: Warszawy, Wrocławia, Poznania, Gdańska, wokół Katowic, Krakowa i Łodzi. Kto jest najlepiej, a kto najgorzej przygotowany do bycia miastem przyszłości?

Pierwsze miejsce zajęła Warszawa. Za nią uplasowały się Wrocław, Katowice, Poznań i Gdańsk.

Katowice, jak często w tego typu rankingach, należy traktować jako część większego organizmu miejskiego, czyli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

O Katowicach pisano w raporcie, że wydają się startować w rankingu z niekorzystnej pozycji – jako część śląskiej konurbacji nie pełni wyraźnej funkcji centralnej swojej aglomeracji, a przez to wiele istotnych dla niej inwestycji odbywa się poza granicami administracyjnymi miasta.

„Katowice są też najmniej ludnym miastem z rankingowej ligi i jednocześnie nie są beneficjentem sukcesów swoich sąsiadów, np. Chorzowa, który przoduje w nowym podejściu do mobilności. Tym większym osiągnięciem jest trzecie miejsce, które zajęły Katowice. Trzecie miejsce w trzech z czterech podrankingów: biurowym, mieszkalnym i „po godzinach" to imponujący wynik" – czytamy. Zwracano też uwagę, że Katowice w ostatnich latach, pośród wielu wdrożeń i ulepszeń związanych z budowaniem miasta „smart" zainwestowały w sieć inteligentnego monitoringu miejskiego i analizy danych. „Miasto inwestuje również w alternatywne środki transportu, takie jak rower, rozbudowując sieć miejskich jednośladów i tras rowerowych. Ponadto miasto szybko rozwija swoją sieć ładowania pojazdów elektrycznych, która jest najlepsza w Polsce. Między innymi dzięki temu w Katowicach rejestruje się dużo nowych pojazdów elektrycznych" – zachwalili eksperci.

W stronę 15-minutowych miast

Raport przywołał koncepcję miasta 15-minutowego sformułowaną przez urbanistę Carlosa Moreno, według której mieszkańcy będą doświadczać wyższej jakości życia w tych miastach, w których będą w stanie skutecznie zaspokoić sześć podstawowych funkcji będących składowymi godnego życia w mieście. Te funkcje są związane z zamieszkaniem, pracą, handlem, ochroną zdrowia, edukacją oraz rozrywką. Od tych wszystkich usług ma nas dzielić kwadrans drogi pieszo lub rowerem, a nie samochodem, bo poza lepszą jakością życia ma to być sposób na ekologiczną transformację. Miast, które ten nurt chcą przekuć w praktykę, przybywa. To przede wszystkim Paryż, ale też Portland, Oregon, Buenos Aires czy Melbourne. Ta idea, choć różnie nazywana, jest też realizowana w Nowym Jorku czy Kopenhadze. Wszystkich pragnie jednak przebić Sztokholm. Chce być miastem jednominutowym. Zadanie przybliżenia miejskich usług jest tu sprowadzono do „hiperlokalności", wszystko ma się bowiem skupiać przy „jednej ulicy" i na piechotę.

Idea miast 1-minutowych zakłada meblowanie ulic gotowymi modułami, które mogą być nie tylko siedziskami, ale również np. parkingami dla hulajnóg Vinnova/ArkDes/Elsa Soläng

– Nie każdy w pobliżu miejsca zamieszkania może mieć stadion czy filharmonię, ale każdy powinien mieć dostęp do szkoły, przedszkola, przychodni czy placówki handlowej – komentuje Andrzej Kolat, dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ale nie chodzi tylko o bliskość miejskich usług. Miasto 15-minutowe to też miasto, które jest bardziej ekologiczne, zielone, czyste i przyjazne. To miasto, które jest odpowiedzialne za przyszłość kolejnych pokoleń i które stara się być odporne na zagrożenia związane chociażby ze zmianami klimatu, ponieważ chce je łagodzić, np. sadząc drzewa w miejscu usuniętego asfaltu.

Mapa Metropolii. Można sprawdzić, co mamy blisko

GZM stworzył już interaktywną mapę dostępności miejskich usług. Jest to narzędzie, które pozwala sprawdzić, jakie podstawowe usługi publiczne (istotne dla codziennego życia) znajdują się w pobliżu dowolnie wybranego punktu na mapie (np. własnego miejsca zamieszkania). Wybrany obszar można przeanalizować wg kryterium czasu lub odległości, czyli np. dla zasięgu do 15 minut lub dla odległości do 2000 metrów. Ponadto można dostosować prędkość przemieszczania się oraz wybrać pomiędzy podróżą pieszą a rowerową. Istnieje też możliwość filtrowania wyników i wyświetlenia danej kategorii obiektu, np.: szkoły, przedszkola i żłobki, kina, teatry, parki. Dla lepszej czytelności wyświetlają się one na mapie w postaci piktogramów. Dodatkowo pokazuje się liczba ludności zamieszkująca w wybranym analizowanym obszarze.

– W tym momencie opracowujemy strategię rozwoju na najbliższe lata, której integralnym elementem będzie model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. W tym kontekście idea miasta 15-minutowego jest zgodna z celami, jakie chcemy uzyskać w tym procesie. Interaktywna mapa, którą uruchomiliśmy, pozwala jeszcze lepiej zrozumieć i zobrazować ten trend – uważa Andrzej Kolat.

Zapraszamy na Metropolię Idei. Warsztaty dla mieszkańców i debata

Koncepcji miast 15-minutowych poświęcimy najbliższe spotkanie z mieszkańcami. 20 kwietnia o godz. 16.30 w galerii Teatru Korez (plac Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach) organizujemy warsztaty z mieszkańcami na ten temat.

Sprawdzimy, jakie potrzeby możemy realizować blisko swoich domów, dowiemy się, czego brakuje, a co jest tak naprawdę zbędne. Postaramy się znaleźć sposoby na „przybliżenie" miejsc realizacji naszych potrzeb. Co jako mieszkańcy możemy w tej sprawie zrobić? Jak przekonać miasto np. do budowy przedszkola albo boiska? A inwestora do zostawienia między blokami przestrzeni na park?

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na adres mailowy przemyslaw.jedlecki@agora.pl.

Po warsztatach w tym samym miejscu będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. W rozmowie, która zacznie się o godz. 18.30 i będzie transmitowana na naszej stronie internetowej, wezmą udział: Andrzej Kolat, dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Monika Zielińska, ogrodniczka miejska w Mikołowie, prof. Andrzej Grzybowski, architekt, dr Tomasz Bradecki, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Michał Lorbiecki, oficer pieszy w Tychach oraz pełnomocnik ds. Nowego Centrum.