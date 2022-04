Zapewnienie dostępu do podstawowych usług czy terenów wypoczynku blisko miejsca zamieszkania to coraz powszechniejszy trend w kształtowaniu miast. Sprzyja to integracji społecznej, rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, a także poprawia jakość środowiska i zdrowie samych mieszkańców, eliminując zbędne korzystanie z samochodu i zachęcając do ruchu pieszego. – Mówimy o zaspokajaniu podstawowych potrzeb w najbliższej okolicy. Nie każdy w pobliżu miejsca zamieszkania może mieć stadion czy filharmonię, ale każdy powinien mieć dostęp do szkoły, przedszkola, przychodni czy placówki handlowej – wyjaśnia Andrzej Kolat, dyrektor Departamentu Strategii i Polityki Przestrzennej.

Metropolia przygotowała interaktywną mapę, gdzie można sprawdzić, jakie podstawowe usługi publiczne (istotne dla codziennego życia) znajdują się w pobliżu dowolnie wybranego punktu na mapie (np. własnego miejsca zamieszkania). Zapraszamy na Metropolię Idei. Warsztaty dla mieszkańców i debata Koncepcji miast 15-minutowych poświęcimy najbliższe spotkanie z mieszkańcami. 20 kwietnia o godz. 16.30 w galerii Teatru Korez (plac Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach) organizujemy warsztaty z mieszkańcami na ten temat. Sprawdzimy, jakie potrzeby możemy realizować blisko swoich domów, dowiemy się, czego brakuje, a co jest tak naprawdę zbędne. Postaramy się znaleźć sposoby na „przybliżenie" miejsc realizacji naszych potrzeb. Co jako mieszkańcy możemy w tej sprawie zrobić? Jak przekonać miasto np. do budowy przedszkola albo boiska? A inwestora do zostawienia między blokami przestrzeni na park? REKLAMA Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Prosimy o zgłoszenia na adres mailowy przemyslaw.jedlecki@agora.pl. Po warsztatach w tym samym miejscu będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. W rozmowie, która zacznie się o godz. 18.30 i będzie transmitowana na naszej stronie internetowej, wezmą udział: Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Monika Zieliński, Ogrodniczka Miejska w Mikołowie, prof. Andrzej Grzybowski, architekt, dr Tomasz Bradecki, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Michał Lorbiecki, oficer pieszy w Tychach oraz pełnomocnik ds. Nowego Centrum.