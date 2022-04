Droga do powołania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii była długa. Prezydenci śląskich i zagłębiowskich miast już od momentu odbudowy w 1990 roku samorządu zdawali sobie sprawę, że muszą ze sobą współpracować. Miasta Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego były jak połączone ze sobą naczynia. Jedno oddziaływało na drugie, w ciągu dnia mieszkańcy wiele razy podróżowali między miastami do pracy, szkół, na zakupy. Nie było możliwości stworzenia np. systemu komunikacji miejskiej bez porozumienia. Tak powstał KZK GOP, który dopiero w tych dniach został wykreślony z rejestru związków komunalnych.

Miasta połączyła więc komunikacja, z czasem też wspólna walka o przejęcie z rąk państwa akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej (dziś Tramwaje Śląskie) czy udziałów w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym (dziś PKM-y). Jednym z przykładów świetnej współpracy miast była też walka o finansowanie budowy Drogowej Trasy Średnicowej, szczególnie jej kolejnych zachodnich odcinków.

Powoli stawało się jasne, że współpraca prezydentów nie może się opierać jedynie na dobrej woli. Nie było gwarancji, że każdy dotrzyma danego słowa, że miasta nie będą wchodziły sobie w paradę, rywalizując na przykład o tego samego inwestora, albo duży krajowy projekt. Bywało bowiem i tak, że prezydenci mocno się spierali, choć lepszym określeniem byłyby kłótnie i wzajemne podchody. Na szczęście, nie było to regułą.

Zanim powstał GZM

Prezydenci chcieli większej współpracy. Ale jakiej? Piotr Uszok, prezydent Katowic pokazał kiedyś swoim kolegom samorządowcom słynnego PiMPK-a (prezentacja nosiła tytuł Pragmatyka i Marzenia Prezydenta Katowic). Było to w czasie, gdy już obok KZK GOP istniał Górnośląski-Związek Metropolitalny, czyli kolejny słaby związek komunalny, do którego szybko wszyscy stracili serce i wiarę, że pomoże zmienić region. Piotr Uszok chciał pójść dalej i zaproponował stworzenie jednego wielkiego miasta na podstawie już istniejących przepisów. Korzyści? Chociażby pięcioprocentowa premia w udziale w podatku PIT, co w praktyce oznaczało setki milionów złotych rocznie.

Prezydent Katowic nie wierzył wtedy, że Sejm kiedykolwiek uchwali ustawę metropolitalną. Przecież tyle razy zwodzono mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia. Tylko że wspólnego miasta też mało kto wtedy chciał. Ważniejsza była współpraca, a nie łączenie miast.

PiMP-ek został tylko w formie cyfrowej, a politycy sejmowi wreszcie dotrzymali słowa i ustawę metropolitalną przyjęli. Stało się to u schyłku rządów PO i PSL. Gdy w 2015 roku wybory wygrał PiS, sprawa znowu stała się niepewna. Obawy, że PiS unieważni ustawę, sprawdziły się w połowie. Owszem, PiS uchylił ustawę z czasów PO, ale zaraz uchwalił własną, która w praktyce niczym się nie różniła. Potem poszło już w miarę sprawnie i po jakimś czasie rząd wydał rozporządzenie, na podstawie którego 1 lipca 2017 roku powstała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. W sensie prawnym to jedyna metropolia w Polsce.

Metropolia ma już 5 lat. Będzie wielki test na jej temat

Oficjalnie nasza Metropolia złożona z 41 miast i gmin rozpoczęła działanie w 2018 roku. Jak samorządowcy dzięki GZM zmienili region przez ostatnie pięć lat? Co się wydarzyło i co przed nami? O tym będziemy pisać przez kolejne tygodnie.

Przy okazji będziemy sprawdzać naszą wiedzę o Metropolii. Co tydzień opublikujemy parę pytań na jej temat. Ostrzegamy, nie zawsze będą łatwe. A 20 czerwca zorganizujemy „Wielki Test Wiedzy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii". Zwycięzca otrzyma 5 tys. zł nagrody. Osoba, która zajmie drugie miejsce na podium, może liczyć na 3 tys. zł, zaś 1 tys. zł to nagroda za trzecie miejsce.

Pytania będą dotyczyły kilku dziedzin: gospodarki i inwestycji, komunikacji, rozwoju i nauki, kultury, turystyki i rekreacji. Podczas Wielkiego Testu Wiedzy o Metropolii chętni będą musieli odpowiedzieć aż na 50 pytań.

Najpierw jednak, co piątek przygotujemy się razem do tego sprawdzianu. Każdy może rozwiązać test, który składa się z trzech pytań.

Mini test 1/10. Wielki Test Wiedzy o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Zgłoszenia do Wielkiego Testu przyjmujemy pod adresem mailowym wielkitestwiedzy@katowice.agora.pl. W treści zgłoszenia należy podać swoje imię i nazwisko oraz oświadczenie "Akceptuję regulamin konkursu". Regulamin dostępny jest na katowice.wyborcza.pl