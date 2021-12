Jeszcze nie tak dawno Śląsk kojarzył się przede wszystkim z ogromnym zanieczyszczeniem środowiska. Wielu ludzi postrzegało ten region niemal jako czarną dziurę, gdzie mieszkańcy chodzą po jałowej ziemi i nie mają czym oddychać. Na szczęście ten stereotyp udało się już obalić. Oczywiście przemysł to wciąż znak rozpoznawczy Śląska i Zagłębia, problemy ekologiczne dalej tutaj występują, ale jest to bez wątpienia także region o bardzo dużej wartości przyrodniczej. Województwo śląskie to wiele zbiorników wodnych, piękne lasy czy bogate przyrodniczo i geograficznie rezerwaty przyrody, szlaki turystyczne czy uzdrowiska. W samych Katowicach, czyli stolicy województwa, tereny zielone zajmują połowę powierzchni.

Rezerwaty przyrody na Śląsku Region z pewnością może być dumny ze znajdujących się tutaj rezerwatów. Znajdziemy je na południu województwa, gdzie w Beskidach są tak cenne obszary jak Śrubita czy Oszast, a na granicy miejscowości Chybie i Zabrzeg – Rotuz, ale nie tylko. W centralnej części, w rejonie Katowic, mamy przecież rezerwaty Ochojec i Las Murckowski. A miejscem, które szczególnie warto polecić, jest Łężczok w powiecie raciborskim. Zajmujący ponad 400 ha rezerwat, którego celem jest ochrona obszaru leśno-stawowego i zabezpieczenie miejsc masowego gniazdowania dzikich ptaków, to jeden z najcenniejszych w Polsce obszarów pod względem ornitologicznym. Można tu spotkać takie rarytasy, jak: kaczka hełmiatka, gęś gęgawa, zausznik, bąk, bączek, błotniak stawowy, gadożer i bocian czarny. Miejscem ważnym z uwagi na ochronę przyrody jest Jezioro Goczałkowickie. To największy akwen w południowej Polsce. Zbiornik może zgromadzić ogromne masy wody płynące korytem Wisły, dzięki czemu zabezpiecza przed powodzią tereny położone niżej i zapewnia wodę mieszkańcom Śląska. Każdy, kto lubi przebywać w otoczeniu pięknej natury, nad jeziorem będzie wniebowzięty. Zbiornik znajduje się w sieci Natura 2000 i mieszka tu wiele rzadkich gatunków ptaków. Stwierdzono ich tu łącznie ponad 250, a obserwatorzy zanotowali także wyjątkowo dużą koncentrację przelotów ptaków każdego roku, których liczbę oszacowano nawet na ponad 40 tys. Z myślą o ptakach – głównie rybitwach rzecznych – na jeziorze usypano właśnie nową wyspę. REKLAMA Żubry z Pszczyny Nie można też zapomnieć o żubrach, które hodowane są w lasach pszczyńskich. Na terenie Nadleśnictwa Kobiór zlokalizowany jest, powołany w 1996 roku, rezerwat przyrody „Żubrowisko", gdzie kontynuowana jest hodowla żubra, której historia sięga 1865 roku. Te piękne zwierzęta można zobaczyć m.in. w zagrodzie pokazowej przy Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. Osoby, które kochają naturę, koniecznie powinny odwiedzić także Beskidy. Tutejszymi szlakami można wędrować bez końca, po drodze podziwiając piękną przyrodę i wspaniałe krajobrazy. W tym rejonie występują bardzo cenne gatunki zwierząt. Przy odrobinie szczęścia podczas wędrówki zobaczymy głuszca – niezwykłego, dużego ptaka, którego populację udało się przywrócić leśnikom z Nadleśnictwa Wisła. W Beskidach mamy też rysie, ale akurat aby je zobaczyć, szczęścia musielibyśmy mieć bardzo dużo.