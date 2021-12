W województwie śląskim kształci się ponad 106 tys. studentów. To daje regionowi czwarte miejsce w kraju po Mazowszu, Małopolsce i Dolnym Śląsku, czyli ośrodkach o kilkusetletniej akademickiej tradycji. Chociaż najstarsza uczelnia na Górnym Śląsku – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – liczy zaledwie 84 lata, a region jeszcze kilkadziesiąt lat temu kojarzony był głównie z przemysłem, sektor szkolnictwa wyższego rozwinął się tutaj bardzo szybko.

W województwie śląskim można studiować niemal każdy kierunek. W samych Katowicach działa aż pięć uczelni publicznych o różnych profilach. Mają one również siedziby w innych miastach regionu. Ponadto niezwykle bogata jest oferta uczelni niepublicznych.

Największą uczelnią w województwie jest Uniwersytet Śląski, na którym kształci się ponad 22,5 tys. studentów. Do wyboru mają aż 225 specjalności na 84 kierunkach.

– Wśród najchętniej wybieranych kierunków znajdują się: psychologia, prawo i informatyka – informował w czasie tegorocznej rekrutacji Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik UŚ.

Najtrudniej było się dostać jednak na te kierunki, na które zgłosiło się najwięcej kandydatów na jedno miejsce. Były to realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, na który o jeden indeks rywalizowało 19 osób, psychologia z 14 kandydatami na miejsce i reżyseria z 12 kandydatami na miejsce. Jak co roku oblegane były też ciekawe specjalności filologii angielskiej: specjalność tłumaczeniowa z językiem koreańskim, specjalność kultura-media-translacja oraz specjalność tłumaczeniowa z językiem japońskim. To flagowe kierunki katowickiej uczelni, która ma swoje kampusy także w Chorzowie, Sosnowcu i Cieszynie.

Politechnika Śląska kształci kadry przyszłości

Politechnika Śląska w Gliwicach (ma również wydziały w Katowicach) jest jedną z dziesięciu uczelni badawczych w Polsce. Ze względu na swój potencjał, który może zostać wykorzystany w rozwoju światowej nauki, otrzymują one dodatkowe finansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza".

Politechnika skupia się na sześciu priorytetowych obszarach badawczych, którymi są: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna; sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych; materiały przyszłości; inteligentne miasta i mobilność przyszłości; automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 oraz ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

– Postawiliśmy na zrównoważony rozwój, aby zaangażować całą wspólnotę akademicką w realizację poszczególnych badań. Jednak to nie tylko badania naukowe. Jest to również transfer technologii i kształcenie. Traktujemy to jako jeden ekosystem, który z jednej strony będzie budował prestiż uczelni, a z drugiej będzie kształcił specjalistów, którzy później będą tworzyli kadrę naukową, nie tylko naszej uczelni, ale także kadrę inżynierską dla przemysłu przyszłości – podkreśla prof. Arkadiusz Mężyk, rektor PŚ.

Kandydaci na tę uczelnię mają do wyboru aż ponad 50 kierunków.

– Informatyka, automatyka i robotyka, architektura i budownictwo – to najpopularniejsze kierunki na Politechnice Śląskiej. Warto dodać, że dużą popularnością wśród kandydatów cieszyły się także: elektrotechnika, zarządzanie, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja, matematyka, inżynieria środowiska, lingwistyka stosowana i analityka biznesowa – wylicza Jadwiga Witek, rzeczniczka uczelni.

Ekonomia, medycyna, sport i sztuka

Uniwersytet Ekonomiczny od kilku lat promuje przede wszystkim studia niestacjonarne, które pozwalają studentom łączyć naukę z pracą. Jego największą dumą są kierunki anglojęzyczne.

– W związku z dużym zainteresowaniem programami anglojęzycznymi, jak również dbałością o ich najwyższą europejską jakość, od tego roku, by dostać się na te studia, poza spełnieniem wymogów formalnych i złożeniem kompletu dokumentów trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną – mówi prof. Sławomir Smyczek, prorektor ds. edukacji i współpracy międzynarodowej UE.

Śląski Uniwersytet Medyczny to z kolei uczelnia, która może poszczycić się świetnymi wynikami swoich studentów.

– Nasi studenci zdali lekarski egzamin końcowy fantastycznie, najlepiej z największych uczelni medycznych w Polsce. Na 607 zdających, czyli najwięcej w Polsce, nie zdało pięć osób – mówi Agata Pustułka, rzeczniczka SUM.

W województwie śląskim coś dla siebie znajdą także kandydaci o zamiłowaniu do sportu, którzy mogą wybrać Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, oraz kandydaci o artystycznej duszy, na których czekają Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Kandydaci z południa regionu chętnie wybierają natomiast studia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Akademia WSB bryluje w rankingach

W województwie śląskim działa również wiele bardzo dobrych uczelni niepublicznych. Siedziby mają tutaj m.in. dwie uczelnie, które znalazły się na podium prestiżowego rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy". W kategorii uczelni niepublicznych drugie miejsce w Polsce (po Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) zajmuje SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Choć jego główna siedziba mieści się w Warszawie, to w Katowicach działa jego wydział zamiejscowy, gdzie można studiować m.in. psychologię i psychokryminalistykę.

Trzecie miejsce w rankingu „Perspektyw" zajęła z kolei Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej, stając się tym samym jedyną uczelnią niepubliczną spoza Warszawy, która uzyskała tak wysoką pozycję w zestawieniu.

Akademia WSB w swojej głównej siedzibie oraz w wydziałach zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie oferuje 19 kierunków na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. W ofercie ma także studia dualne, realizowane jednocześnie na uczelni oraz w firmach organizujących studentom staże i praktyki. Akademia WSB posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika oraz nauki o bezpieczeństwie. Może również nadawać stopień doktora habilitowanego.

Ponadto dąbrowska uczelnia w ofercie ma ponad 100 kierunków studiów podyplomowych, realizuje też studia Executive MBA oraz Master of Business Administration.

W prestiżowym Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 13. miejsce, trafiając tym samym do „Złotej Piętnastki". Wszystkie oferowane przez Akademię WSB programy MBA docenione zostały zarówno w swoich kategoriach, jak i w zestawieniu ogólnym.

W rankingu pod uwagę branych było pięć kategorii kryteriów: opinia absolwentów, jakość studentów, ranga i prestiż, cechy merytoryczne oraz jakość kadry.

– Akademia WSB została doceniona szczególnie w kategorii jakość kadry, uzyskując czwarte miejsce za program Executive MBA, piąte miejsce za MBA w placówkach ochrony zdrowia, szóste miejsce za MBA realizowane z EY Academy of Business. Na 11. miejscu sklasyfikowany został program Executive MBA dla branży wodociągowej, a na 13. menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA – wylicza Michał Łyczak, dyrektor ds. komunikacji i PR w Akademii WSB.

Uczelnię doceniono również w kategorii jakość studentów, w której zajęła siódme miejsce za program MBA realizowany z EY Academy of Business, oraz w kategorii opinia studentów, w której zajęła dziewiąte miejsce.