W ostatnich kilkunastu latach gospodarka województwa śląskiego przeszła sporą metamorfozę. Branża górnicza, jeden z dotychczasowych motorów napędowych regionu, znacznie się skurczyła, a w najbliższych latach będzie się kurczyć nadal (ostatnie kopalnie węgla kamiennego mają zostać wygaszone w 2049 roku). Podobnie jest z hutnictwem i pozostałymi gałęziami przemysłu ciężkiego. Na sile przybrały za to w województwie śląskim inne branże. Jedną z nich jest IT i nowoczesne technologie.

W województwie śląskim działa już kilka tysięcy firm informatycznych. Wiele z nich cieszy się dobrą renomą nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju. Przykładem takiej firmy jest Digital Core Design z Bytomia. Została ona założona w 1999 roku przez trzech absolwentów Politechniki Śląskiej: Jacka Hankego, Piotra Kandorę i Tomasza Krzyżaka. Pierwsze lata założyciele bytomskiej firmy wspominają jako pracę po dwanaście godzin przez sześć dni w tygodniu i szukanie kontaktów oraz klientów za granicą, bo tam byli odbiorcy bytomskich procesorów.

Najszybszy na świecie procesor powstał w Bytomiu

Ich talent i ciężka praca przyniosły sukcesy. O inżynierach z Bytomia cała Polska usłyszała, kiedy stworzyli najszybszy na świecie procesor z rodziny 8051. Międzynarodowa premiera DQ80251 miała miejsce w 2011 roku, a produkt Digital Core Design szybko zaczął podbijać cały świat. Bytomski procesor okazał się nie tylko ponad 75 razy szybszy od standardu opracowanego przez Intel, ale też 70 proc. bardziej wydajny od najszybszych procesorów oferowanych przez konkurencyjne firmy.

Kolejnym sukcesem było wyprodukowanie pierwszego w historii Polski komercyjnego 32-bitowego procesora D32PRO. Spółka córka bytomskiej firmy, DCD-SEMI, pracuje dziś nad kolejnymi innowacyjnymi rozwiązaniami, m.in: systemem kryptograficznym CryptOne, który ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

Duże uznanie na rynku międzynarodowym zdobyła też gliwicka firma. Firma zajmuje się rozwojem oprogramowania, tworzy rozwiązania technologiczne dla klientów z branży finansowej, handlowej, transportowej, turystycznej, medycznej, motoryzacyjnej i NGO m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii czy USA. Firma Future Processing jest także partnerem Microsoftu.

Najlepsi twórcy oprogramowania są z Gliwic

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, sukces biznesowy FP to w dużej mierze zasługa unikalnej filozofii, której kwintesencja zamyka się w słowach: „Great software…because we put people first". Spółka pięciokrotnie uzyskała tytuł Najlepsi twórcy oprogramowania w Polsce w rankingu specjalistycznego serwisu Clutch.

Światowe rynki podbija także Wilk Elektronik z Łazisk Górnych. Firma początkowo była jedynie dystrybutorem pamięci komputerowych, a obecnie jest również producentem i właścicielem marki GOODRAM, a także jedynym producentem modułów pamięci RAM w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkty sygnowane logo GOODRAM dostępne są w krajach całej Europy, Rosji, a także Azji i Afryki.

W halach produkcyjnych Wilk Elektronik powstają m.in. moduły pamięci do komputerów osobistych, serwerów i urządzeń przemysłowych oraz pamięci flash, karty pamięci i dyski SSD. Moduły pamięci z Łazisk są częścią systemu rozrywki w odrzutowcach pasażerskich oraz systemu wyświetlającego informacje pasażerskie w kolejach niemieckich.

Ludzie ze Śląska są pracowici i kreatywni

Dr inż. Karol Jędrasiak z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej podkreśla, że sukcesy firm IT ze Ślaska wynikają m.in. z bardzo dużego potencjału ludzkiego tego regionu.

– Śląski etos pracy i wychowanie w szacunku do pracy to jedno, ale trzeba też podkreślić, że tutejsi pracownicy cieszą się także opinią kreatywnych i samodzielnych, a w branżach technologicznych ma to ogromne znaczenie. Rozwojowi branży IT sprzyja też otwartość samorządowych instytucji. Jako przykład można podać projekt Centralnego Europejskiego Demonstratora Dronowego, w który zaangażowała się m.in. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jesteśmy dziś jednym z niewielu regionów w Europie, gdzie takie rozwiązania są testowane – mówi dr inż. Karol Jędrasiak.

Jak dodaje, dużą rolę w kształtowaniu nowego, technologicznego wizerunku regionu mają też lokalne uczelnie i szkoły. – Techniczne uczelnie z województwa śląskiego także cieszą się dobrą renomą, prowadzą wiele ważnych projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z lokalną administracją i biznesem – podkreśla.

Na Górnym Śląsku swoje oddziały otwarli także globalni potentaci na rynku IT. Od 2013 roku w Katowicach obecny jest IBM – światowy lider w produkcji najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych, obejmujących systemy komputerowe i sieciowe czy oprogramowanie. Pięć lat później oddział w stolicy województwa śląskiego otwarła też japońska firma Fujitsu.