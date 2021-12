Przemysław Jedlecki: Jak pan czyta przymiotniki śląski, śląskie? Pytam, ponieważ mam wrażenie, że wciąż na nowo próbujemy siebie opowiadać.

Prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Śląsk trudno uchwycić w jednym określeniu, ale jeśli trzeba, to powiem, że Śląsk jest inny. Słyszę to od jakiegoś czasu zarówno do przyjezdnych, jak i miejscowych. Przyjezdni z innych części Polski, którzy na Śląsku dawno lub w ogóle nie byli, są zdziwieni, bo nie tak sobie go wyobrażali; nie tak im go opowiadano, zwłaszcza różni się od tego, co widzieli w filmach Kazimierza Kutza.

Stworzył śląski mit.

Kutz był śląskim poetą, wielkim mitografem Śląska. Zrobił to, co Mickiewicz, który prowincjonalny kawałek Litwy podniósł do rangi wzoru polskości, jak Bruno Schulz, który w Drohobyczu zmieścił kosmos. Kutz stworzył zniewalającą filmową i literacką wizję Śląska, która narzuciła się większości jego widzów i czytelników na długie lata. To jednak jest mit artystyczny, jak każdy mit rozmija się z rzeczywistością, która ostatecznie zawsze jest ciekawsza i bogatsza. Ale kłopot z uchwyceniem Śląska mają też tubylcy. Kiedy moje ciotki wyszły z „Cholonka", były oburzone. „Tak nie było" – powtarzały – „Śląsk taki nie jest". Jako mikołowianki twierdziły – i miały rację – że Śląsk jest przecież…

REKLAMA

…inny.

Dokładnie. Wspaniałe jest to, że to, co nazywamy „Śląskiem" – ziemia, ludzie, historia, doświadczenia domagają się i wywołują wspaniałe opowieści o Śląsku. Następcą Kutza stał się Szczepan Twardoch, którego Śląsk jest radykalnie inny, a jednak znów narzucił się wyobraźni czytających Polaków. A teraz jeszcze dołączył do nich Zbigniew Rokita, który w „Kajś" stworzył znakomite, reportażowe abecadło śląskiego doświadczenia. Równie spektakularnego przeniesienia Śląska, tyle że Cieszyńskiego, do świadomości współczesnych Polaków dokonał Jerzy Pilch. Jego Śląsk jest jeszcze inny – wiślański, ewangelicki, mieszczański.

W ostatnich dekadach, wbrew naszej skromności czy niewierze we własne siły, obserwuję wyjątkową koniunkturę na śląskość. Trzymając się tylko literatury, nie potrafię wskazać dziś w innych częściach Polski równie wielu pisarzy, którzy potrafiliby wprowadzić tak spektakularnie swoją lokalność do głównego obiegu kultury, jak uczynili to Kutz, Pilch, Rokita czy Twardoch. Wbrew temu ostatniemu, twierdzę, że Śląsk nie umiera, ale fascynująco się przepoczwarza, zmienia się na naszych oczach. Trudno określić, jaka będzie ta nowa postać, ale to, że mamy problem z uchwyceniem obecnej tożsamości regionu, uważam za wartość i dowód jego żywotności i gotowości do zmiany. Wiele odchodzi w przeszłość, ale to nie znaczy, że powstaje pustka. Wręcz przeciwnie.

REKLAMA

Zachwyca tempo przemiany Śląska. Ale za zmianą stoją ludzie. Zatem musimy odrzucić tezę Kazimierza Kutza, że jesteśmy „dupowaci". Żaden „boroczek" wielkiej zmiany nie przeprowadzi.

To prawda. Ale, żeby zmiana nie dokonała się tylko w sztuce wyobraźni, musi się znów zdarzyć „śląski cud cywilizacyjny", który sprawi, że ludzie będą chcieli tu przyjeżdżać żyć, czyli mieszkać, pracować, uczyć się, spędzać czas. A nie tylko wpaść na koncert do NOSPR czy do Spodka albo na spacer po Nikiszowcu. To, co jest wyzwaniem Śląska dzisiaj, to wytworzyć podobną atrakcyjność cywilizacyjną tego regionu, jaką miał co najmniej od połowy XIX wieku. Tu się przyjeżdżało nie tylko za pracą, ale przede wszystkim za lepszym życiem. Tu się przyjeżdżało, żeby zbijać ogromne majątki, ale też żeby uciec od zwykłej biedy. Ja sam pamiętam, że w latach 70. XX w. mieszkańcy beskidzkich wiosek jeździli na Śląsk za pracą i zostawali, bo tu można było dostać mieszkanie, mieć lepiej zaopatrzone sklepy, znakomitą w porównaniu z innymi regionami opiekę medyczną. Tu była PRL-wska nowoczesność, której mógł doświadczyć zwykły obywatel. Spodek, wieżowce były ikonami tej nowoczesności, ale w jeszcze większym stopniu tę nowoczesność reprezentowało mieszkanie w bloku z ciepłą wodą, centralnym ogrzewaniem, telefonem. Cywilizacja przemysłowa na Śląsku stworzyła nowoczesne formy życia codziennego, długo ekskluzywne w powojennej Polsce. Oczywiście, Śląsk zapłacił za to bardzo wysoką cenę – historyczną, polityczną, ekologiczną. Ta pełna sprzeczności całość tworzy jego unikalność i niezwykłe dziedzictwo o wielkim potencjale rozwojowym.

Ślązacy nieraz musieli się upominać o możliwość realizacji swoich aspiracji. Przecież bardzo długo w Katowicach nie było uniwersytetu. Jeśli Ślązak chciał się kształcić, to tak naprawdę musiał stąd wyjechać. Dziś jest oczywiście inaczej, ale wciąż chyba warto zadać pytanie, jak uczelnie wyższe mogą zmieniać region.

Jako politycznie i narodowo niepewni Ślązacy byli przez państwa dominujące długo pozbawiani kształcenia zaawansowanego, zwłaszcza humanistyczno-społecznego. Jednak po drugiej wojnie światowej obok powstają ośrodki naukowe, które dziś mogą stanowić dumę Śląska we wszystkich dziedzinach, od kształcenia artystycznego po techniczne i znakomitą medycynę. Jestem pewien, że nowy krok cywilizacyjny tego regionu musi się dokonać przy mocnym udziale uczelni wyższych. Nauka i edukacja zaawansowana powinny stać się nowymi przemysłami Śląska. O przyszłości regionu zadecyduje poprawa jakości życia jego mieszkańców.

To prawda. Od dłuższego czasu wiele miast regionu wyludnia się. Nie wszyscy jednak widzą w tym problem. Kiedyś czytałem, że miło będzie mieszkać w 100-tysięcznych Katowicach. Uważam, że wcale tak miło nie będzie.

To poważny błąd, lekceważenie migrowania mieszkańców. Dlatego tak ważną rolę przypisuję uczelniom. Przyciągają i zatrzymują ponad 100 tys. młodych, są i mogą być potężnymi maszynami zmian na lepsze, dzięki naukowcom, infrastrukturze, autonomii. Te 100 tys. młodych ludzi nie tylko chodzi na wykłady i ćwiczenia, ale też ćwiczy swoją aktywność społeczną i sprawczość w działalności publicznej, uczy się podejmowania inicjatyw, zakładania organizacji, zdobywania i wydawania pieniędzy publicznych, podejmowania kolektywnych decyzji.

Uczelnie uczą obywatelskości?

Oczywiście, to bardzo dobre określenie. Ale na tym nie poprzestajemy. Razem z innymi uczelniami udało nam się stworzyć Śląski Festiwal Nauki w Katowicach, który każdego roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy osób. To oznacza, że mieszkańcy są ciekawi nauki, widzą jej rangę w transformacji regionu, interesują się, co robimy za murami naszych uczelni. Tym razem festiwal odbył się nad Rawą, która przepływa przez środek Katowic – to nasz ekologiczny wyrzut sumienia. Chcieliśmy pokazać, że uczelnie mogą konkretnie wpływać na jakość życia w miastach. Razem z Uniwersytetem Ekonomicznym i samorządem Katowic chcemy zrewitalizować jej brzegi pomiędzy naszymi uczelniami, zmienić w strefę rekreacji i promocji nauki. To wcale nie mały fragment miasta.

Uczelnia będzie działać na żywym organizmie. Co to może dać mieszkańcom?

Chcemy, żeby mieszkańcy regionu zobaczyli w uczelni żywy organizm, z którym koegzystują w mieście i który wytwarza dla nas pewien szczególny rodzaj dobra, wykraczający poza naukę i kształcenie. Siedem uczelni publicznych Katowice tworzy swoiste miasto nauki w mieście. Zróżnicowane, a jednak połączone niewidzialnymi liniami obecnej i przyszłej współpracy. Chcemy te linie dobrej energii pokazać i wytyczyć nowe, tak aby mieszkańcy i goście czuli, że wchodząc w tę przestrzeń, a zwłaszcza żyjąc w niej, mieli z nas pożytek. Zależy mi na tym, żeby ktoś, kto przechodzi obok uczelni, miał poczucie, że to jego instytucja, której życiem i pracą ma prawo i wolę się zainteresować. Chciałbym, żeby zwłaszcza śląskie uczelnie publiczne stały się swoistym publicznym think tankiem, gdzie mieszkaniec Śląska może znaleźć ekspercką odpowiedź na swoje pytania i problemy. Żeby tym razem za sprawą swoich uczelni, Śląsk znów stał się nietuzinkowy, hardy, aspirujący, ciekawy i wymagający – skoro już szukamy przymiotników na określenie Śląska.