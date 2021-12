Tak jest widziany Górny Śląsk, którego już prawie nie ma. Taki Górny Śląsk znika po kawałku każdego roku, odchodzi w przeszłość. Ale to nie znaczy, że nasze dziedzictwo jest nieważne, że chcemy o nim zapomnieć.

My som stond, a to znaczy wiele

Jest wręcz przeciwnie. My som stond, a to poważne zobowiązanie. Górny Śląsk zawsze wiele od nas wymagał. Najczęściej żądał ciężkiej pracy, czasem życia i zdrowia. Kazał się też szybko zmieniać. Ludzie wiedzieli, że nic nie jest tu dane raz na zawsze. Że stale trzeba być gotowym do kolejnego wysiłku. Że trzeba zacisnąć zęby i zrobić porządnie, to co trzeba.