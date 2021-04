O to, jak powinny się zmienić nasze miasta i regiony w ciągu najbliższych 10 i 20 lat, pytamy czytelników w ramach plebiscytu Supermiasta i Superregiony 2040. Wspólnie z nimi szukamy pomysłów na rozwój Katowic, Gliwic, Bielska-Białej i całego województwa. Wśród wyzwań dla Bielska-Białej jednym z lepszych według czytelników jest przekształcenie ATH w uniwersytet. Jakie korzyści przyniosłoby miastu i regionowi takie rozwiązanie? I czy jest ono realne?

W województwie śląskim działa wiele uczelni. Na publicznych można studiować niemal wszystko: od kierunków humanistycznych poprzez techniczne, medyczne aż po sztuki plastyczne i muzykę. W regionie działa też akademia wychowania fizycznego. Ponadto w województwie jest wiele uczelni niepublicznych, w tym notowane wysoko w rankingach Uniwersytet SWPS czy Akademia WSB. Taka różnorodność to duży atut. Pozwala zatrzymać w regionie młodych ludzi, którzy jeśli nie chcą, nie muszą wyjeżdżać na studia do Krakowa, Wrocławia czy Warszawy. Niestety, mimo to nadal spora grupa młodzieży decyduje się na wyjazd ze względu na wysoki poziom nauczania oferowany przez uczelnie w innych miastach, studencką atmosferę tych ośrodków czy perspektywy znalezienia dobrej pracy po zakończeniu nauki lub jeszcze w jej trakcie. Aby zatrzymać młodych ludzi na Śląsku i ściągnąć tu studentów z innych regionów, trzeba popracować przede wszystkim nad tymi kwestiami.