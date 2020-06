Galę, która podsumowała nasz plebiscyt Supermiasta oraz 30-lecie odrodzenia samorządów w Polsce zorganizowaliśmy we wtorek w naszej siedzibie przy ul. Czerskiej w Warszawie, ale ze względu na pandemię koronawirusa wszyscy gości łączyli się z nami zdalnie.

Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", podkreślał na wstępie zasługi samorządów. – 30 lat to świetna data, żebyśmy się mogli cieszyć. To, co się stało w wyniku reformy samorządowej, to był wielki krok w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego. Tak, jak mówił nam Lech Wałęsa, żebyśmy brali sprawy w swoje ręce. Ogromnym sukcesem samorządu jest to, że ma on autorytet u obywateli. U nas wszystkich. Sukcesem samorządu jest to, że wytworzył grupę wspaniałych społeczników – mówił Adam Michnik.