Głosowanie trwa do 30 kwietnia. Zanim jednak poznamy wyniki, zapytaliśmy mieszkańców, jakie dokonania samorządów ich zdaniem warto docenić.

– Przez ostatnich 30 lat udało się zmienić obraz Rybnika i związaną z tym infrastrukturę. Wyremontowano drogi i kamienice, pojawiły się nowe pasaże, deptaki, ścieżki rowerowe, galerie handlowe, miejsca do uprawiania sportu i rekreacji, uporządkowano też parki i skwery. Znane w całej Polsce rybnickie ronda doczekały się już nawet swojego biegu!

Rybnik zawsze uchodził za zielone miasto i tak jest nadal, chociaż smog jest wciąż złą reklamą. Na szczęście władze miasta i mieszkańcy walczą z tym problemem. Mentalność rybniczan w tej kwestii się zmienia, coraz więcej z nas prowadzi zdrowszy tryb życia.

W dziedzinie kultury w Rybniku udało się wyprodukować wiele bardzo dobrych imprez cyklicznych, znanych zarówno w całej Polsce, jak i poza granicami kraju. Rybnicka Jesień Kabaretowa to wizytówka Rybnika i życia kabaretowego w Polsce. Wielką imprezą na mapie kraju jest też Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA. Majowe Festiwale, cykliczne koncerty, Festiwal Fotografii, Silesian Jazz Meeting i inne imprezy świadczą o tym, że w Rybniku udało się stworzyć sztab ludzi profesjonalnie działających i dbających o jakość kultury w mieście i okolicach. Rybnik to bez wątpienia ważne miasto na kulturalnej mapie Polski. I to z pewnością wielki sukces ostatnich 30 lat.