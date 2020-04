Głosowanie trwa do 30 kwietnia. Zanim jednak poznamy wyniki, zapytaliśmy mieszkańców, jakie dokonania samorządów ich zdaniem warto docenić.

Józef Buszman, samorządowiec, były wiceprezydent Katowic:

– W ciągu tych 30 lat najważniejsze było to, że władza w Katowicach została przejęta przez wspólnotę samorządową, czyli przez mieszkańców. Dziś może brzmi to dziwnie, ale to było kluczowe wydarzenie. Trzeba bowiem pamiętać, że do 1990 r. władza w Katowicach była w rękach państwowych. Prezydent miasta podlegał wojewodzie, a ten z kolei premierowi. Rok 1990 zmienił te zależności. Pojawił się też podział na zadania własne gminy i te zlecone przez rząd.