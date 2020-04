Głosowanie na naszej stronie internetowej trwa do 30 kwietnia. Chcemy w ten sposób podsumować dokonania samorządów od 1990 r. Bo co do tego, że miasta zmieniły się na lepsze, chyba nikt nie ma wątpliwości. Przy czym nie działo się to tylko za sprawą inwestycji. To także nowe ruchy społeczne, starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dla Katowic czy wydarzenia z Bielska-Białej, na które też można głosować.

– Gdy w Polsce zaczął się przełom, w Bielsku-Białej zaczęły powstawać organizacje ekologiczne. Potem często wspominaliśmy z bielskim nadleśniczym, że nasza współpraca zaczęła się od tego, że blokowaliśmy im różne rzeczy – opowiada nam Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Ekologicznej „Arka”.

Wspomina, że zmarły w 2015 r. Janusz Korbel, promotor założeń ekologii głębokiej w Polsce, stworzył w Bielsku-Białej działającą do dzisiaj Pracownicę na rzecz Wszystkich Istot.

– Powstała w 1989 r., była jedną z pierwszych w Polsce pozarządowych organizacji ekologicznych po upadku komunizmu, podobnie jak Klub Gaja, który także działa do dzisiaj. To byli pionierzy różnych działań na południu Polski, może jeszcze we Wrocławiu i Krakowie myśl ekologiczna była tak mocno rozwinięta. Wcześniej, w latach komuny, niewiele mówiło się o problemach dotyczących środowiska, to się po przełomie bardzo zmieniło – wyjaśnia Wojciech Owczarz.

Sosnowiec i jego Stawiki

W Sosnowcu w głosowaniu bierze udział jedna z wyjątkowych inwestycji. To tutejsze Stawiki, które parę lat temu przeszły wartą ponad 3 mln zł metamorfozę. W ramach inwestycji, którą miasto zleciło dąbrowskiej firmie PW ETA (projekt przygotował Ryszard Tojka), wokół zbiornika powstała 1,8-kilometrowa pętla dla rowerzystów.

Odnowiony został także ciąg pieszy między ul. Sobieskiego i Kresową, a w pobliżu Stadionu Ludowego wybudowano 200-metrową bieżnię do ćwiczeń szybkościowych. Całość uzupełniły nasadzenia zieleni i montaż małej architektury, m.in. ławek i stylowych stojaków rowerowych.

Później kolejną atrakcją Stawików stał się pływający pomost wybudowany za ponad 1 mln zł przy miejskim kąpielisku. Całość uzupełnia ośrodek sportów wodnych Wake Zone Stawiki, który rozbudowano i wyposażono w 750-metrowy wyciąg. Z czasem do atrakcji ośrodka dołączył największy w Polsce wodny tor przeszkód.

Gliwice i Drogowa Trasa Średnicowa

Z kolei w Gliwicach finał znalazła jedna z najdłużej trwających inwestycji drogowych w regionie. Pod koniec 2015 r. zakończyła się tu budowa gliwickich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej. Nie obyło się bez emocji związanych m.in. z finansowaniem inwestycji i z dotrzymaniem wszystkich terminów. Śródmiejski odcinek DTŚ w Gliwicach (G2) ma 5,6 km długości, a jego realizacja kosztowała 761 mln zł. Prowadzi od węzła DK88 z ul. Portową przez centrum miasta aż do ul. Kujawskiej. Był to zdecydowanie najtrudniejszy fragment całej inwestycji. Budowa DTŚ z Katowic do Gliwic kosztowała ok. 3,4 mld zł, z czego tylko dwa gliwickie odcinki (G1 oraz G2) pochłonęły aż 1,2 mld zł. Długość trasy wynosi obecnie 31,3 km, a cała inwestycja trwała ponad 30 lat.

Już rok po otwarciu ostatniego odcinka DTŚ było jasne, że to inwestycja udana i ważna dla miasta. – Dziś już wiadomo, że warto było o nią zabiegać. Korki w śródmieściu się rozładowały. Łatwiej teraz o dojazd m.in. do Politechniki Śląskiej i Instytutu Onkologii. O to nam chodziło – mówił nam Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Rybnik i jego historyczna inwestycja

Tymczasem w Rybniku głosy czytelników zbiera m.in. tutejszy odcinek Drogi Regionalnej. Ma ona nieco ponad 10 km długości. To największa inwestycja drogowa miasta w jego historii. Prace zakończyły się jakiś czas temu, a teraz końca dobiegają odbiory. Inspektorzy sprawdzili już m.in. 10 wiaduktów i dwa mosty. Na odbiór czeka jeszcze estakada między węzłami Chwałowicka i Śródmiejska. Odebrany jest już za to pierwszy odcinek części drogowej, czyli fragment od Żor do węzła Gotartowicka. Teraz rozpoczynają się odbiory zbudowanych wzdłuż trasy 12 zbiorników retencyjnych i przepompowni. Przy okazji prac końcowych miasto postanowiło przeprowadzić mały eksperyment. Zamiast obsiewać wszystkie skarpy trawą, przygotowano specjalną mieszankę nasion koniczyny i mikrokoniczyny. Obsiane nią będą niektóre skarpy. Chodzi o to, by nie trzeba było ich często kosić. W ten sposób miasto zaoszczędzi. Rybnicki odcinek drogi regionalnej kosztował 433,7 mln zł. Aż 289,9 mln zł to unijna dotacja.

Katowice z nową wizytówką

Z kolei w Katowicach można głosować np. na nową siedzibę NOSPR, która stanęła przy skrzyżowaniu al. Roździeńskiego i ul. Olimpijskiej. Salę koncertową otwarto w 2014 r. Na premierowym koncercie zjawiła się śmietanka towarzyska regionu. Wielu gości w foyer wymieniało pierwsze wrażenia i uwagi o budynku. Kosztował on 265 mln zł i został zbudowany według projektu Tomasza Koniora, który nie ukrywał zdenerwowania. W czasie swojego przemówienia dziękował m.in. Krystianowi Zimermanowi, który skontaktował go ze specjalistami z japońskiej firmy Nagata Acoustic, dzięki której z każdego miejsca sali doskonale słychać dźwięki. Z kolei były minister kultury Bogdan Zdrojewski dziękował ówczesnemu prezydentowi Katowic Piotrowi Uszokowi, że wzorowo prowadził budowę, a wszyscy – byłej minister rozwoju regionalnego Elżbiecie Bieńkowskiej, która została nazwana dobrym duchem inwestycji.

Dziś NOSPR jest jednym z symboli przemiany Katowic i przykładem bardzo dobrej architektury oraz świątynią muzyki.

Głosowanie na naszej stronie internetowej trwa do 30 kwietnia. Chcemy w ten sposób podsumować dokonania samorządów od 1990 r. Bo co do tego, że miasta zmieniły się na lepsze, chyba nikt nie ma wątpliwości.

