Polacy kochają Pragę, to jeden z najpopularniejszych celów naszych wakacyjnych wyjazdów. Nic dziwnego, w stolicy Czech godzinami można włóczyć się po uliczkach wokół staromiejskiego rynku czy nad Wełtawą. Wszyscy znają Hradczany z monumentalnym zamkiem i katedrą św. Wita, siedzibą arcybiskupów praskich i prymasa czeskiego.

Warto odwiedzić podczas tegorocznych wakacji także inne miasta i miasteczka naszych południowych sąsiadów. W Czechach jest wiele zamków i pałaców otwartych dla zwiedzających. Zwiedzenie można połączyć z degustacją wina czy odpoczynkiem wśród nieskażonej jeszcze przyrody.

Zamek z relikwiami

Czeski Krumlov ze swoją renesansową architekturą został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Górujący nad miastem zamek jest jednym z najczęściej odwiedzanych w Czechach, rocznie zagląda tutaj nawet kilkaset tysięcy turystów. Zamek znany, to siedziba ciekawego muzeum z setkami eksponatów, między innymi przedmiotami codziennego użytku, jak na przykład zabytkowe lampy. Zwiedzać można także zbrojownię, mennicę czy skarbiec z relikwiami św. Reparaty. Koniecznie trzeba wejść na zamkową wieżę, skąd roztacza się przepiękny widok na miasto.

Teraz, latem, koniecznie trzeba przespacerować się po zamkowych ogrodach. Zajmują powierzchnię aż 11 hektarów, urządzone są częściowo w stylu parku francuskiego. Pozostała część ogrodów jest urządzona w stylu angielskim. Jest w niej m.in. zbudowany na początku XVIII wieku Belweder, uważany za jedną z najcenniejszych budowli ogrodowych w Czechach.

W upalne, letnie dni po intensywnym zwiedzaniu przyjemnie będzie wybrać się do fragmentu największego kompleksu leśnego w całej Europie. Parku Narodowego Szumawa z torfowiskami, pomnikowymi drzewami i krystalicznie czystymi polodowcowymi jeziorami. Szumawa to fragment największego kompleksu leśnego w całej Europie. W okolicy miasta Lipno na turystów czeka blisko 700-metrowa ścieżka wybudowana wśród koron drzew.

Czeski barok

Miłośnicy baroku powinni odwiedzić przepięknej urody kompleks lednicko-valticki. Valtice to miejscowość otoczona malowniczymi wzgórzami, na których uprawia się winorośl. Główną atrakcją jest pałac rodu Lichtensteinów z okresu renesansu, przebudowany w XVIII wieku w stylu barokowym według projekt włoskiego architekta Antona Martinellego. Budowla oszałamia swoim przepychem i pięknem. Pałac w miejscowości Lednice to jeden z najpiękniejszych zespołów nowogotyckich w Europie.

Cały lednicko-valticki zespół pałacowo-parkowy został wpisany na listę UNESCO. Nie bez powodu nazywany jest Ogrodem Europy. To piękny teren ze stawami z liliami, lasami, łąkami pełnymi polnych kwiatów i okazałymi drzewami o pomnikowych rozmiarach, a także romantycznymi budowlami, które zaprojektowali wiedeńscy architekci.

Choć Czechy kojarzą się Polakom głównie z piwem, to także raj dla miłośników wina. Morawskie Trasy Winiarskie na Morawach Południowych mają ponad 1,2 tys. km długości po drodze można zwiedzać najsłynniejsze winiarskie miejscowości w Czechach.

Zamek w raju

Zamek Frýdlant należy do najczęściej odwiedzanych obiektów historycznych w Czechach. Pierwotnie gotycki, został przebudowany na bogato zdobiony zamek renesansowy. Ciekawostka: w 1800 roku na zamku Frýdlant otwarto pierwsze zamkowe muzeum w Europie Środkowej. Obecnie muzeum to może pochwalić się m.in. arsenałem, w którym zgromadzono tysiąc sztuk broni pochodzących z okresu od XII w. do pierwszej wojny światowej.

Niedaleko stąd do Czeskiego Raju, miejsca unikatowego na mapie Europy. Znajdziemy tu imponujące skały, głębokie doliny, kręte potoki, stawy i świerkowe lasy oraz szlaki idealne na wędrówki dla całych rodzin.

Perełki nad Orlicą

Rzeka Orlica z powodu wyjątkowych zamków i pałaców nazywana jest czeską Loarą. Te obiekty to pałace Castolovice, Doudleby, Potštejn i Nowy Zamek v Kostelcu nad Orlicą oraz zamki Potštejn i Litice. Siedziby starych szlacheckich rodów zostały odnowione, często są pod opieką prywatnych właścicieli, którzy tam mieszkają. Położone są blisko polsko-czeskiej granicy.

Rodzinom z dziećmi polecamy zwłaszcza pałac Potštejn, który proponuje pełne dramaturgii zwiedzanie w kostiumach barokowych. Dreszcz emocji jest gwarantowany podczas zwiedzania podziemi zamkowych, warto także odwiedzić kuźnię. Także inne zamki nad Orlicą oferują atrakcje dla dzieci, w pałacu Doudleby czeka na nie np. podwórko ze zwierzętami gospodarskimi.

Okolice Pragi

Okolice Pragi to także inne piękne zamki. Wybudowany w XIII wieku zamek Krzywoklat stoi pomiędzy zalesionymi wzgórzami, w okolicy wytyczono kilka ścieżek spacerowych o różnej długości i różnym stopniu trudności. To tutaj więziony był Edward Kelley, nadworny alchemik cesarza Rudolfa II, ten sam, który twierdził, że odkrył kamień filozoficzny umożliwiający przemianę metali nieszlachetnych w złoto.

Szukający kontaktu z przyrodą powinni wybrać się do Pruchonic. To niezwykły park o powierzchni 240 hektarów, położony pod Pragą na urozmaiconym terenie doliny meandrującej niewielkiej rzeki. rośnie ponad 1,6 tys. gatunków drzew, krzewów i innych roślin. Dumą parku jest kolekcja rododendronów licząca około 8 tys. sztuk w 100 gatunkach i odmianach.

Od zamku do zamku

Przez Czechy biegnie jedna z najsłynniejszych europejskich tras wycieczkowych, Burgenstrasse – Trasa Zamkowa. Droga o długości 1,2 tys. km prowadzi z Pragi aż do Mannheim. Szlak łączy wiele zabytkowych zamków i pałaców przebiega przez bardzo atrakcyjne dla turystów miejsca. Na trasie czekają m.in. Zamek Praski, Karlsztejn, Krzywoklat, Loket czy historyczne miasto Cheb i Beczow nad Teplą w zachodnich Czechach.

Więcej informacji i atrakcjach turystycznych Czech można znaleźć na stronie www.czechtourism.com. Mimo pandemii koronawirusa nie ma żadnych ograniczeń dla obywateli Polski chcących podróżować do Czech w celach turystycznych.