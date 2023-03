Czy polskie miasta chcą być smart?

W Polsce świadomość tego, czym jest smart city, rośnie

Polacy wciąż postrzegają rozwiązania smart przede wszystkim w kategorii nowoczesnych technologii. Tymczasem idea inteligentnego miasta na piedestale stawia przede wszystkim potrzeby społeczne oraz włączenie mieszkańców w aktywny dialog. Jednak i u nas rośnie świadomość funkcji, jakie inteligentne miasta przyszłości powinny realizować. Według ekspertów ThinkCo, autorów raportu "Innowacyjne miasta", już w 2017 r. aż 64 proc. mieszkańców miast oraz 63 proc. przedstawicieli samorządów twierdziło, że ich miasto posiada pojedyncze rozwiązania wpisujące się w koncepcję inteligentnego miasta. Ponadto aż 33 proc. badanych samorządowców było przekonanych o tym, że ich miasto jest zaawansowane technologicznie i wdrożyło liczne rozwiązania z zakresu smart city. Wówczas zdanie to podzielało jednak tylko 8 proc. ankietowanych mieszkańców.

- Dziś o rosnącej dojrzałości podejścia do koncepcji inteligentnego miasta świadczą m.in. organizowane co pół roku kongresy Smart City Forum, poświęcone funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast, oraz działalność Giełdy Miejskich Technologii. Platforma ta łączy firmy oferujące rozwiązania IT dla miast z poszukującymi ich samorządami, a także pomaga miastom pozyskać granty na przeprowadzanie takich projektów – mówi Przemysław Chimczak-Bratkowski, partner zarządzający w ThinkCo.

Małe nie znaczy mniej smart

Duże i ambitne rozwiązania to też duże pieniądze. Nie oznacza to jednak, że tylko największe miasta mogą wprowadzać rozwiązania w duchu smart city. W naszym kraju w wielu ośrodkach wprowadzono usprawnienia, które autorzy raportu "Innowacyjne miasta" nazywają ze względu na powszechność ogólnopolskimi. Zaliczyć można do nich m.in. systemy informacji przestrzennej (serwisy mapowe), dynamiczną informację pasażerską, zieloną falę dla komunikacji miejskiej czy rowery miejskie. Są też takie rozwiązania, których nie widać na pierwszy rzut oka, a które ułatwiają funkcjonowanie mieszkańcom - np. elektroniczny obieg dokumentów czy karty mieszkańca.

Oprócz Warszawy cztery miasta: Gdańsk, Gdynia, Kielce i Lublin mogą pochwalić się Certyfikatem Smart CIty. Certyfikat ten przyznawany jest miastom, które kładą szczególny nacisk na inwestycje w kapitał ludzki i społeczny, nowoczesną (opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych) infrastrukturę oraz wysokiej jakości przestrzenie publiczne, jednocześnie mądrze gospodarując zasobami naturalnymi poprzez zrównoważone zarządzanie.

REKLAMA

Na tym jednak nie koniec. We wspomnianym raporcie wyliczonych zostało aż 28 miast, które mogą pochwalić się dedykowanymi rozwiązaniami na miarę smart city. Są wśród nich np. Ciechanów, Grudziądz, Przemyśl, Ustka czy Jaworzno. Rozwiązania te są tak różne jak potrzeby konkretnego miasta.