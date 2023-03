ZTM zamawia 132 solarne automaty biletowe

Nowo zamawiane automaty solarne będą miały zdecydowanie więcej funkcjonalności niż ich wcześniej instalowane wersje. W przypadku tych urządzeń będzie można w nich kupić wszystkie bilety papierowe i elektroniczne oraz będzie można zapłacić za nie zarówno kartą płatniczą i BLIK-iem, jak i monetami. Ponadto urządzenia będą umożliwiać m.in. zasilenie konta pieniądzem elektronicznym, zapoznanie się z taryfą czy też sprawdzenie swoich danych w systemie.

Termin i dokładna lokalizacja automatów nie są jeszcze znane

Organizator transportu na razie nie wskazuje potencjalnych terminów oddania do użytku nowych urządzeń. Będzie to uzależnione od dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy z wykonawcą. Jeśli chodzi o lokalizacje automatów to wiadomo, że będą brane pod uwagę dwa kryteria – będą to miejsca, gdzie ruch pasażerów jest największy, a dostępność biletów niska. Szacunkowa wartość zamówienia, uwzględniająca m.in. dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń, ich integrację z systemem informatycznym oraz 10-letnie utrzymanie, to ok. 16 mln zł brutto.

Na terenie GZM znajduje się obecnie 135 automatów biletowych sprzedających bilety na komunikację miejską ZTM. Ich lokalizacje są wskazane na stronie internetowej w zakładce „Kup bilet lub ŚKUP". Po sfinalizowaniu projektu liczba urządzeń zostanie niemal podwojona – wzrośnie do 267.