Katowice najlepsze w przyciąganiu zagranicznych inwestycji

Wręczenie nagród fDi Intelligence odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2023 w Cannes (Francja), gdzie Katowice promują się jako lokalizacja dla inwestycji prywatnych.

Ranking atrakcyjności miast

Ranking uwzględnia 370 europejskich miast oraz 141 regionów, oceniając ich perspektywy dla rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zgodnie z przyjętą metodologią ośrodki były analizowane na podstawie wskaźników pogrupowanych według pięciu kategorii: potencjał gospodarczy, zasoby ludzkie i lifestyle, efektywność kosztowa, infrastruktura oraz przyjazne nastawienie do biznesu. Obszarem, w którym zostały wyróżnione Katowice, jest strategia przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (fDi Strategy). W tym obszarze eksperci przeanalizowali zgłoszenia 60 europejskich lokalizacji. W rezultacie czego Katowice zostały zaliczone do grupy dużych europejskich miast wraz z m.in. Manchesterem czy Glasgow i zajęły w rym rankingu szóste miejsce.

- Obecnie w Katowicach posiadamy już ponad 100 centrów zaliczanych do sektora nowoczesnych usług biznesowych, w których pracuje ok. 25 tysiący osób. Te liczby to wynik naszej systematycznej pracy nad rozwojem tego sektora w Katowicach i nieustannym rozwojem naszej strategii przyciągania inwestorów. Dzięki współpracy z inwestorami i tworzeniu nowych centrów wspólnie oferujemy atrakcyjne miejsca pracy, m.in. dla mieszkańców Katowic. Wpływa to pozytywnie na ich zarobki i standard życia – podkreśla Mariusz Jankowski, naczelnik wydziału obsługi inwestorów w katowickim Urzędzie Miasta.

Doceniono też województwo śląskie

W raporcie fDi Intelligence województwo śląskie pierwszy raz w historii doceniono aż w trzech kategoriach. Region został wyróżniony miejscami w pierwszej 10 wśród dużych, europejskich regionów za strategię przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, otwartość dla biznesu oraz efektywność kosztową.

REKLAMA

- To ogromny sukces dla naszego regionu. Województwo śląskie jako duży, europejski region znalazło się w prestiżowym towarzystwie największych i najbardziej atrakcyjnych ośrodków w Europie. Pomimo trudnych czasów utrzymujemy wysoki poziom rozwoju. Eksperci zakwalifikowali województwo śląskie do grona 10 najwyżej ocenianych regionów w Europie. Doceniono nasze działania w obszarze pozyskiwania inwestycji zagranicznych, strategii i wspierania kapitału ludzkiego. Będziemy utrzymywać taki kierunek rozwoju - przekonuje marszałek Jakub Chełstowski.

W tegorocznym raporcie województwo śląskie znalazło się w prestiżowym towarzystwie największych i najbardziej atrakcyjnych ośrodków w Europie, zajmując:

- 7. miejsce w kategorii strategia przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI strategy),

REKLAMA

- 4. miejsce w kategorii efektywność kosztowa (cost effectivness)

- oraz pierwszy raz w historii znalazło się w kategorii otwartość dla biznesu (business friendliness), plasując się na 9. pozycji.

- Śląsk to jeden z najatrakcyjniejszych regionów w Polsce. Inwestorów przyciąga z jednej strony rozbudowana infrastruktura, z drugiej strony dostęp do szerokiej i wykwalifikowanej na różnych polach kadry pracowników. Widać to zarówno w sektorze magazynowym i produkcyjnym, jak i biurowym, gdzie firmy coraz intensywniej inwestują w nowe powierzchnie, a nowy biznes to już nie tylko outsourcing. Inwestorzy patrząc na Śląsk doceniają także podejście samorządowych instytucji, które starają się wspierać rozwój przedsiębiorczości w regionie. Wszystkie te czynniki wpływają na bardzo dużą atrakcyjność regionu i dają pewność, że inwestycji będzie z roku na rok przybywać - ocenia Tomasz Chojnacki, szef śląskiego oddziału CBRE.